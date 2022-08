Fuerte descargo de Lali Espósito contra Mau Montaner en La Voz Argentina: "Romper una familia"

La cantante lanzó una picante frase tras una devolución de su colega en La Voz Argentina. Lali Espósito sacó su humor a relucir una vez más.

Lali Espósito y Mau Montaner protagonizaron un gracioso momento en La Voz Argentina tras una ocurrente acotación de la intérprete de Disciplina. El músico comparó una de las batalles de su equipo con su relación artística con sus hermanos, Ricky y Evaluna, y su compañera de jurado lanzó una picante humorada al respecto.

Mau reaccionó ante la presentación de una batalla en la que se enfrentaron un dúo de hermanas con una cantante solista y felicitó a la consanguíneas por haber demostrado que incorporaron artísticamente a su adversaria como una hermana más para que la canción que interpretaron saliera lo mejor posible. La voz de hits como Mi Mala y Ya No Tiene Novio comparó esa situación con lo que sucede cuando él y Ricky se suben a un escenario junto con Evaluna, ya que la costumbre de cantar con su hermano no interfiere en la química a la hora de actuar con su hermana.

"Viéndolas a las tres me sentí muy identificado porque cantar con mis hermanos es lo mejor que me puede pasar. La canción Amén podría ser de mis grandes satisfacciones", enunció el segundo hijo de Ricardo Montaner con Marlene Rodríguez Miranda. Por su parte, Lali hizo una ingeniosa acotación relacionada con la decisión que Mau debía tomar como parte del programa: "Y ahora vas a romper una familia".

La graciosa devolución de Lali Espósito en las audiciones a ciegas

Lali fue la única jurado que se dio vuelta ante la interpretación de Luis Aberastain de la canción Carta a un cuyano y a la hora de dar su devolución enunció: "Yo me di vuelta al final porque dije 'seguro que se da vuelta La Sole o Ricardo Montaner. Por el estilo musical, cosa que uno juzga mal porque no tiene nada que ver, dije 'esta voz tan preciosa tiene que seguir en el programa'".

"Me emocionaste y dije '¿por qué no una voz así en el equipo? Tener un repertorio en el que te luzcas y que siga tu estilo dentro del 'Team Lali' que, aunque no te guste, ya cagaste. Te retengo y no te suelto, ¡listo!", agregó la artista que lleva adelante con un rotundo éxito su gira Disciplina Tour.

La Sole agregó algunas palabras tras el momento vivido y reflexionó: "Primero te quiero felicitar por la elección del repertorio. Es un tema que me encanta. Lo hiciste muy bien y me alegra que estés en el equipo de Lali y en La Voz. Y te felicito, Lali, por esa cabeza tan abierta".