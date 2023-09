Fuerte denuncia del ganador de MasterChef contra Got Talent: "Abusiva"

Rodolfo Vera Calderón, ganador de MasterChef, apuntó duramente contra Telefe y la producción de Got Talent Argentina.

Got Talent Argentina (Telefe) es un programa de talentos transmitido por Telefe, adaptado al formato original británico creado por Simon Cowell. El ciclo fue todo un éxito y logró captar a un amplio número de audiencia, gracias a los participantes que se presentan a desplegar sus variados talentos. Sin embargo, en una reciente edición un concursante oriundo de la provincia de Tucumán, llamado Facundo Figueroa, desató una polémica con su performance. Lejos de quedarse callado, el ganador de MasterChef (Telefe), Rodolfo Vera Calderón, hizo un contundente descargo al respecto.

El pasado domingo 10 de septiembre, se presentó al programa un concursante que eligió el Himno Nacional Argentino para hacer un show de danza libre. Si bien logró cautivar al jurado, integrado por Flor Peña, "La Joaqui", Abel Pintos y Emir Abdul Gani, Rodolfo, así como millones de televidentes y usuarios de las redes sociales, se indignó por la utilización del símbolo patrio.

Calderón soltó una filosa opinión al respecto en Por si las Moscas (La Once Diez) y dijo que el participante hizo “una pantomima", ya que "usar el himno con fines comerciales no es correcto”. “Por ley, si lo quiere hacer dentro de su casa, puede, pero en televisión es distinto”, argumentó.

“Él dice que lo hace porque es libre, pero para mí eso es libertinaje, porque es una libertad excesiva y abusiva porque se trata de un símbolo patrio. Libertad es honrar. El himno merece solemnidad y respeto”, agregó el chef. En este sentido, enfatizó que "seas un artista consagrado y puedas reversionar el himno como Charly García, o como Piazzolla", pero que no cualquiera está capacitado para hacerlo.

“Lo que es arte y no lo es es un debate, esto es un programa de talentos. Vicente López y Planes debe estar revolcándose en su tumba”, agregó. Por último, criticó que en la performance del concursante "no había conexión entre el símbolo patrio y lo que estaba viendo". "Aunque entiendo que esto da rating, que es un programa de televisión y que lo hicieron pasar de ronda porque genera cosas, somos grandes, no lo vamos a negar”, cerró.

En las redes sociales, miles de usuarios apuntaron contra la producción por haberle permitido al participante la utilización del Himno. "La culpa no la tiene el chico que bailo, la culpa la tiene la producción. Vergüenza ajena Got Talent. ¡Perdón a nuestros próceres, no los merecemos!", comentó un usuario de YouTube. "Esto es una vergüenza, al Himno se lo respeta", añadió otra persona, mientras muchos otros cuestionaron que el jurado le haya dado el botón dorado al joven y no a otros participantes que lo merecían más.

La polémica en las redes por el joven que usó el Himno en Got Talent Argentina