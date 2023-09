Se pudrió todo en Got Talent: dos figuras del programa no se pueden ni ver

Salieron a la luz las internas en Got Talent Argentina. El conflicto que podría estropear al exitoso programa de Telefe.

Telefe obtuvo un gran repunte en su rating con el estreno de Got Talent Argentina. El reality show conducido por Lizy Tagliani y que tiene como jurados a Abel Pintos, Emir Abdul Gani, La Joaqui y Flor Peña, se convirtió en el programa más visto de la televisión. Sin embargo, no todas son buenas para el canal, ya que tiene que lidiar con los problemas que existen entre algunas de sus figura.

Pampito, panelista de Instrusos, hizo una impactante revelación cuando en el programa de América TV estaban analizando el éxito que tiene el show de talentos. El periodista aseguró que la conductora y no uno de los jueces no lograron conectar y en cualquier momento se podría producir un cortocircuito.

"Lizy no conectó con el humor de Abel. Viste que Abel es más tímido. No hubo match", afirmó Pampito. "Yo sé que Lizy estuvo comentándole a su círculo, lo van a negar pero confíen en mi palabra... En lugares íntimos contó 'no me gustó tanto mi química con Abel'... ", aseguró el panelista.

La información del generó sorpresa en el panel. De hecho, Flor de la V remarcó el sentido del humor del cantautor, el cual quedó a la vista de todos en la entrevista que le concedió al programa de América TV hace algunas semanas: "Igual es muy divertido. Acá abandonó el móvil ¿se acuerdan?".

Luego, Pampito volvió a tomar la palabra y aclaró que las incómodas situaciones que supuestamente se dieron en las grabaciones de Got Talent no se saldrán al aire: "Eso está todo editado, no va a salir". De inmediato, Guido Zaffora aportó que sucedió algo parecido entre Lizy y Roberto Moldavsky: "Se acuerdan con Moldavski en Trato Hecho, también se decía lo mismo. Y como era editado lo fueron achurando".

Chau Got Talent Argentina: Abel Pintos podría abandonar el programa

Abel Pintos, uno de los cantantes más populares del país, es uno de los cuatro jurados de Got Talent Argentina. Y si bien el creador de hits como "La Llave" se involucró completamente con el show, no está dispuesta a dejar de lado su carrera musical, por lo que su apretada agenda podría hacer que abandone el ciclo de Telefe.

Sucede que el próximo 18 de septiembre tocará en el Teatro Colón en la gala anual a beneficio del clínica Fleni junto a Marcela Morelo y Jairo. Eso lo provocará que se ausente el programa porque cae lunes, pero como las emisiones son grabadas, puede estar sin problemas.

Sin embargo, si hay otro tipo de eventos en la previa del recital, puede llegar a faltar. Hasta el momento, no se irá ni tampoco faltará, pero queda en alerta para los fanáticos, puesto que debe acomodar su agenda acorde al programa.