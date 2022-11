Fuerte denuncia de La Tora contra Gran Hermano: "No se mostró todo"

La participante de Gran Hermano apuntó contra la producción de Telefe por algunas decisiones que habrían tomado en relación a "Alfa". "La Tora" evidenció su descontento con el ciclo.

Lucila "La Tora" de Gran Hermano habló tras su salida del reality de Telefe y apuntó contra el canal por esconder información importante a la gente. La quinta expulsada de la casa del canal de las pelotas se mostró indignada por la actitud de las autoridades de la emisora.

"La Tora" se refirió al acoso de "Alfa" a Coti y reveló que hubo un momento clave que Gran Hermano no mostró, en el que toda la casa enfrentó al más longevo. "No fui solo yo. Nacho se sacó, Juan también, Maxi le dijo bastantes cosas. Todos lo enfrentamos", comenzó su descargo la concursante.

Lucila contó que ha reaccionado en diversas situaciones ante hecho de acoso e incluso cuando viaja en transporte público y ve alguna situación confusa, se mete en el medio de las dos personas en cuestión para proteger a la posible víctima. "Se ve que no se vio ese tape pero en un momento estábamos todos el en sillón, donde se habló del tema y fuimos todos contra él. No se mostró todo", contó "La Tora" en diálogo con Ángel de Brito en LAM.

La palabra de "la Tora" tras su salida de Gran Hermano

La joven acudió al ciclo de Telefe en el que el último eliminado del reality es entrevistado por Del Moro y los panelistas y contó por qué cree que se fue de la casa. "La honestidad tan chocante y el hecho de defender algunas posturas muy firmes, yo creo que molestó eso. Cuando necesité ayuda la pedí", enunció Lucila. Y sumó: "Me la dieron al toque. Siempre supe que era un juego, siempre supe de las cámaras, de los micrófonos, del afuera. Entonces, no siento que me haya ganado. Si no, tampoco creo que tuviera ganas de volver a entrar".

Del Moro le consultó a Lucila sobre la salida de todos los miembros de su grupo y ella respondió: "Nosotros, con Cata y con Mora, decíamos: ‘Los que somos amigos de Juan (Reverdito), a placa’. Pero teníamos dos opciones. A mí, lo que me dieron cuando entré a Gran Hermano fue: ‘Lu, divertite. Obviamente jugá, pero sobre todo divertite’". Y cerró: "Y me encontraba de repente con un grupo de cuatro o cinco personas con las que me divertía e íbamos a la par. Pero, después, me encontraba con otro grupo en el que son todos tibios, no tienen carácter y no reaccionaban. Así que yo hacía más espejo con los monitos".