Fuerte dardo de Marina Calabró Contra Adrián Suar y El Trece: "Tengo una denuncia"

La hermana menor de Iliana Calabró hizo una fuerte crítica a una venta de El Trece de una de sus nuevas apuestas para el 2023. Marina Calabró fue lapidaria con el canal del Grupo Clarín.

Marina Calabró se refirió a las nuevas apuestas que Adrián Suar traerá en El Trece el próximo año, tras un 2022 difícil ante los números marcados por Telefe con la llegada de Gran Hermano. La columnista radial lapidó a las autoridades del canal por ua mala venta de una de sus novelas turcas.

"Tengo una denuncia para hacer, sino parece que le caigo sólo a América, mis adorados de El Trece no me hagan una promo conjunta de una novela turca que se trata de una nenita que sufre del corazón, que está a punto de morir, que se le muere la mamá, que el padre se lo oculta, se casa con otra y al final aparece la hermana gemela de la madre que nunca supieron de su existencia y la adopta casi como hija", expresó la hija de Juan Carlos Calabró sobre la venta de El Trece de la novela Amor de Madre, que se emitirá a partir de enero por la tarde.

Calabró continuó con su lapidaria crítica y pidió a El Trece que no hiciera una promoción conjunta de la producción con una telenovela mexicana. "¿Qué tiene que ver una cosa con la otra señores? No se entiende ninguna de las dos como las están vendiendo donde dice el amor triunfará. ¡Noooooooo, no triunfará nada!", soltó enojada en el ciclo radial de Jorge Lanata. Y cerró: "Una de las novelas fue suceso en Turquía, compraron bien pero venden mal. Después no pidan resultados extraoridinario porque está mal hecho. Dos promos distintas, por favor".

Fuerte denuncia de Marina Calabró contra Liliana Parodi y América TV

La exgerenta de programación de América TV fue acusada por Marina Calabró de no dar lugar a la conducción a figuras femeninas. "No debería contar estas cosas pero bueno… cuando se fue del Moro de Infama había un radio pasillo que decía que iba a quedar para Marcela Feudale y para mí, una dupla de conductoras mujeres", comenzó su descargo la hermana de Iliana Calabró. Y agregó: "Llego a la oficina de Parodi para tener una reunión, era de gran incertidumbre ese momento, porque era diciembre y se iba Santiago".

Calabró aseguró que nunca se olvidaría de las plabras que le dijo Liliana Parodi en esa reunión: "'Mirá Marina, tu lugar acá está garantizado pero no tengo nada mejor que ofrecerte que ser panelista de quién sea que venga. Yo no sé quién va a conducir, pero sí sé que vos vas a seguir siendo panelista'. Me lo dijo así, fue como una puñalada en el corazón".