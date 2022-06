Fuerte carta abierta de Cebollitas al jurado de La Voz Argentina: "Maltratos y amenazas"

Miembros del elenco de Cebollitas fueron implacables con el jurado de La Voz Argentina por no incorporar a Leonardo Centeno al reality show.

Actores de la serie Cebollitas publicaron una fuerte carta contra Telefe y el jurado de La Voz Argentina tras la participación de Leonardo Centeno en el reality de canto. Los artistas acusaron al canal de las pelotas de haber sacado del ciclo a Centeno solo por haber pertenecido a ese programa de los 90 y apuntaron contra Ricardo Montaner por su devolución al concursante.

"Ante los hechos de público conocimiento, queremos expresar el total repudio a lo ocurrido en el ciclo de Telefe, La Voz Argentina, con nuestro compañero y amigo Leonardo Centeno", comenzó a leer el periodista Juan Echegoyen en Mitre Live. Centeno acudió a La Voz Argentina acompañado por dos excompañeros de Cebollitas pero su performance en la audición a ciegas no conformó a ninguno de los jueces y por eso no se dieron vuelta.

"Creemos que los dichos del jurado, especialmente los del señor Ricardo Montaner, fueron totalmente injustos y realmente sostenemos que Leo fue echado del programa por ser Cebollitas", continúa la carta de los actores. Y resalta: "No vamos a permitir que se nos siga discriminando cómo ocurría en las grabaciones del programa cuando había una dinámica laboral que quedó afortunadamente lejana llenas de maltratos, acosos y amenazas. La idea con este escrito es apoyar a nuestro compañero y manifestar nuestro desacuerdo con el ciclo artístico que lleva adelante la señal que tanta popularidad nos dio. Gracias por su tiempo, los saludan atentamente, Los Cebollitas”.

Las palabras de Leonardo Centeno en su presentación en La Voz Argentina

"Empecé con la actuación de una forma bastante casual, mis viejos me terminan mandando a estudiar teatro porque necesitaba canalizar mi sensibilidad por un lado, hay toda una historia ahí porque somatizaba, me enfermaba, fuimos a un psicólogo. A raíz de eso, audicioné para un musical, y ahí descubrí que podía cantar. Para mí eso fue como descubrir un tesoro", relató Centeno ante de salir a cantar el clásico de Eric Clapton, Tears In Heaven.

Ricardo Montaner fue quien dijo las palabras más afiladas a Centeno en referencia a su performance: "Si nos hubiésemos dejado llevar por la gran canción que cantaste, yo estoy seguro que todos hubiésemos dado la vuelta, porque es una canción infinita, hermosamente sentida, la historia además es muy fuerte. Siento que el estilo en el que cantaste la canción, no es un estilo que te pertenezca, yo estoy buscando a alguien cante diferente, totalmente distinto, sin adoptar personalidades de acuerdo a la canción que esté cantando".