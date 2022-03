Fuerte acusación de Martitegui a Juariu: "La quisiste arruinar"

El chef analizó la actitud de Juariu en medio de la competencia y expuso sus intenciones frente a las cámaras.

Germán Martitegui expuso la actitud de Juariu en MasterChef Celebrity. El chef analizó el panorama y se dio cuenta que la influencer se había mostrado muy competitiva con una compañera. Por este motivo, cuando pasó por su isla, no tardó en hacérselo saber y exponerlo frente a las cámaras. Sin embargo, Juariu se defendió rápidamente para limpiar su nombre.

La jornada del martes de MasterChef Celebrity estuvo atravesada por la suerte y la creatividad. Los participantes tuvieron que cocinar un platillo libre con la condición de utilizar todos los ingredientes que habían seleccionado y sin prestarle nada a sus compañeros. Sin embargo, cuando regresaron a sus estaciones, el jurado anunció la consigna que lo complicaba todo. Las islas que se encontraban enfrentadas tenían que elegir cara o ceca antes de que Santiago del Moro lanzara una moneda, y el ganador podría quitarle dos ingredientes a su contrincante.

En la primera instancia, Juariu compitió contra Mery del Cerro y le ganó el desafío, motivo por el que le quitó un ingrediente fundamental para su receta: los huevos. La actriz tuvo que arreglárselas para hacer su receta sin este producto fundamental, situación que la complicó bastante en su desempeño final. Sin embargo, Mery contó con la oportunidad de vengarse.

A mitad del programa, el jurado anunció que los participantes volverían a enfrentarse y elegir cara o ceca, pero esta vez con consecuencias diferentes. El concursante que acertara, tendría que sumarle salsa barbacoa a su receta y el que perdiera tendría que sumarle un ingrediente sorpresa a elección de jurado. En este desafío, Juariu perdió y Martitegui le complicó el panorama.

El chef decidió que Juariu añadiera azúcar de coco a su receta, un ingrediente que ella no sabía utilizar. La ex panelista de Bendita no tardó en quejarse por esta elección, pero Martitegui le puso los puntos. "Vos la quisiste arruinar a Mery, asique no podés decir nada", lanzó el chef, pero la periodista replicó que ella nunca había tenido esa intención. Poco convencido y sin ganas de discutir, Germán Martitegui tomó una fuerte determinación: "Si seguís hablando te sumo el wasabi, que es más difícil".

La nueva medida de MasterChef Celebrity en la semana de estrellas

Ya encaminada en su recta final, la tercera temporada de MasterChef Celebrity todavía presenta algunas sorpresas que la diferencian de las dos entregas anteriores. El programa ya dejó de competir por las medallas y ahora los participantes compiten por las estrellas doradas.

Sin embargo, en la velada del martes, Santiago del Moro anunció una nueva regla dentro de la competencia: esa noche también estaría en juego el delantal dorado. El participante que lograra el mejor plato, tendría la oportunidad de ganarse este elemento y obtener "inmunidad" por el resto de la semana.