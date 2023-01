Fuerte acusación contra Coti de Gran Hermano: "Es insoportable"

Maquilladoras de Telefe apuntaron contra la última expulsada de la casa de Gran Hermano. La periodista Nancy Pazos dio a conocer las actitudes de diva que Coti habría tenido.

Coti de Gran Hermano habría tenido actitudes de diva en Telefe y no se la dejaron pasar. La periodista Nancy Pazos dio a conocer detalles de una conversación que mantuvo con las trabajadoras del canal de las pelotas en la que éstas se habrían mostrado enojadas con la última expulsada del reality show.

"Me dijeron que lo podía contar. Ayer estaba maquillándome antes de entrar al estudio y de golpe llega la maquilladora y el peinador, que no voy a dar los nombres, que habían estado con ella preparándola", comenzó su descargo la conductora radial en el ciclo A la Barbarossa, donde se desempeña como panelista cada mañana.

Pazos contó que las maquilladoras venían como de atender a una súper diva de la televisión y agregó: "Decían ‘es insoportable’. Los había vuelto realmente locos con cómo quería maquillarse, cómo quería peinarse. La gente que trabaja en Telefe, en la producción de este programa, tiene 20 o 30 años de televisión".

"Esto, que lo vemos en maquillaje más de una vez, son inseguridades propias", concluyó a modo tajante la periodista.

La palabra de Coti tras ser eliminada de Gran Hermano

"Fuiste de las mejores jugadoras en las primeras semanas, hiciste estrategias, manejabas la casa como querías, la gente te bancaba y te quería. Y en un momento, creo que empezó a ser tan duro y tan obsceno tu juego que la gente lo vio y por eso te sacó ayer. ¿Qué creés que pasó que estás acá sentada hoy?", le dijo Santiago del Moro a la concursante tras su salida de la casa de Telefe.

Coti se mostró segura del juego que propuso y respondió: "No terminé de explicarle a la gente el juego que estaba haciendo. En las nominaciones, si bien di los motivos en su momento, no expliqué exactamente el juego que estaba detrás de eso. Y cuando entró una pelotita (en la casa) y decía: ‘Tu jugada para sacar a Julieta’, ahí me di cuenta de que estaba mal porque no era una jugada para sacar a Julieta. Era una jugada que si se da el momento voy a explicar por qué".

La fuerte opinión de la hermana de Alexis sobre su noviazgo con Coti

"Creo que están demasiado uno encima del otro. También hay que ver el contexto, en primer lugar es un juego y hay cosas que cuesta a nosotros de este lado descifrarlo, imagínate los que están adentro. No dejan de ser seres sintientes que están ahí", soltó Karen Quiroga cuando la novia de su hermano aún estaba en la casa, en diálogo con Ulises Jaitt.