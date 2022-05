Fue figura de El Marginal, quedó sin trabajo y prueba con otro rubro: "Háganme el aguante"

El lanzamiento del evento fue difundido a través de su cuenta de Instagram.

Tras el reciente estreno de El Marginal 5 por Netflix, Brian Buley pone pausa a la actuación para dedicarse a otro rubro. Al respecto, hizo una publicación en su cuenta de Instagram invitando a sus seguidores al evento que tendrá lugar el próximo viernes 13 de mayo a las 21 horas.

El actor que interpretó a Pedrito Pedraza se lanzó al mundo de la música y de eso se trata el espectáculo que brindará: su nueva faceta de cantante mezclada con una cuota de baile fue anunciada a través de un video publicitario. "¡El 'loquito más picante del condado' también es un picante que se las trae!", subraya la locución hecha.

El show de cumbia será de manera presencial y vía streaming para quienes no puedan ir, por lo que dio a conocer el precio de las entradas y el medio por el cual adquirirlas. "Quedan pocos días para el streaming y ¿qué estas esperando para comprar tu entrada? Comunicate al número en pantalla. Háganme el aguante", escribió en el posteo.

Brian Buley presenta una nueva faceta artística

Aquellas personas que deseen ir de manera presencial, el monto es de $500; mientras que online es de $300. Para comprarlas deben comunicarse al teléfono 1153258583 y el horario de inicio está pautado para las 21 horas del próximo viernes 13 de mayo. De esta manera, el actor de El Marginal suspendió su actividad actoral para volcarse a la música.

Cuando Brian Buley destrozó a la serie 1-5/18

El actor disparó contra el programa producido por Suar durante su entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre, AM 790). Allí cuestionó buena parte de lo que ocurre con la ficción y no dejó ninguna duda acerca de su opinión al respecto.

El artista de 27 años, que saltó a la fama a nivel nacional por haber interpretado el personaje de Pedro "Pedrito" Pedraza en las primeras tres temporadas de El Marginal (TV Pública y Netflix), fue contundente y se quejó de varias situaciones que se vivieron en el producto en el que se destacan Agustina Cherri, Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe, Leticia Brédice, Romina Gaetani, Luciano Cáceres y "Yayo", entre otros.

“La verdad es que la vi y, como actor, hay muchas cosas que no me gustan. Estando ahí, haría algo mejor... Yo vengo de El Marginal, pusieron a otro actor de talla baja y no me gustó”. Y profundizó: “No me gustaron muchas cosas y, si me hubiesen llamado a mí, hubiera aportado más cosas. Siento que es una copia de El Marginal, obviamente, y estoy un poco enojado”.

Sin embargo, aclaró que la nueva telenovela de Suar jamás llegará a tener el éxito que alcanzó el material producido por Emanuel Ortega: “Quisieron hacer algo similar y no hay chances... Esto te lo firmo ahora. El Marginal es furor y va a ser furor siempre. Y no sé por qué pusieron a alguien de talla baja, tranquilamente podrían haberme llevado a mí. Yo a El Marginal fui por un sólo capitulo, me puse la camiseta y fui a jugar en Primera. Después, me quedé toda la serie y hasta Juan Minujín me destacó el trabajo”.