Florencia Raggi hizo un papelón junto a Jey Mammón y quedó en ridículo en pleno vivo

La actriz vivió un incómodo momento en pleno aire televisivo, cuando hizo alusión a sus gustos musicales. Florencia Raggi también reveló secretos de su vínculo con Nicolás Repetto.

Florencia Raggi protagonizó un vergonzoso momento en el programa de Jey Mammón, al hacer un comentario que dio cuenta de su escaso bagaje cultural en relación a la música nacional. En medio de un ping pong de preguntas y respuestas, que el humorista hace a todos los invitados de su ciclo, la actriz respondió sobre sus gustos en alusión al repertorio de Charly García y cometió un fuerte error.

Cuando Mammón le preguntó cuál de las canciones del músico que recientemente cumplió 70 años era su favorita, Raggi respondió: “Plegaria para un niño dormido”, uno de los éxitos más grandes del legendario Luis Alberti Spinetta. Si bien el conductor del programa pareció no haber advertido el error de su invitada, el panelista Gabriel Schultz no pudo dejar pasar el momento que vivió y señaló el exabrupto de la esposa de Florencia Raggi. “Pero ese tema es de Spinetta”, agregó el columnista radial.

Imperdibles revelaciones de Florencia Raggi

En el mismo reportaje, Florencia Raggi se expresó sobre una anécdota con el actor Julio Chávez, quien le pidió que dejara el modelaje para dedicarse a la actuación, lo que sorprendió a la celebridad. “En ese momento seguramente no era una gran actriz, y me lo dijo porque se daba cuenta que me gustaba mucho actuar. Yo estaba estudiando hace un año y medio, y parecía que las dos cosas no se mezclaban, y tenía que poner un fin a lo que venía haciendo, que tampoco ya me estaba gustando. Yo pensaba que lo iba a hacer paulatino el cambio, pero ya lo venía pensando. Y me demostró que tenía que tomar la decisión, cerrar ese ciclo”, reveló al respecto.

Por otro lado, Raggi dio a conocer cómo hace para mantener su vínculo marital con Nicolás Repetto, después de 26 años de matrimonio. “Tiene que ser algo sencillo, a la fuerza no va, no funciona. No quiere decir que no haya que hacer un esfuerzo, es un laburo y una decisión, pero tiene que haber algo que te diga: ‘Prefiero estar con, que no estar con’”, lanzó. Y luego Mammón le preguntó: “Vos lo conociste en una nota que te hizo en Nico. Una productora después fue y te dijo: ‘Qué linda pareja que hacen’. ¿Esa productora fue mandada por Repetto, sí o no?”.

“Después de 26 años, tengo que creerle que no, pero durante muchos años no se lo creí. Después me llamó, me invitó a salir, y me dijo: ‘No te asombró mucho que te invitara’, y yo le respondí: ‘Y no, si me mandaste a la productora’. Y después de muchos años me la encontré a esa productora haciendo una novela, y me dijo: “Ahora viene el hijo”, y después quedé embarazada”, respondió la actriz.