Florencia Peña fulminó a Jorge Lanata tras las críticas: "Tanta caca"

La actriz le dedicó unos minutos de su progrma de televisión al periodista para responderle con una canción. Florencia Peña se mostró harta del ensañamiento de Jorge Lanata con ella.

Florencia Peña le respondió a Jorge Lanata tras las fuerte crísticas que el periodista hizo sobre el nuevo ciclo de televisión de la actriz, LPA. La conductora apeló a su creatividad y le dedicó una canción a su adversario, quien desde hace años la hostiga con sus declaraciones a la estrella de Cabaret.

"Está tan preocupado por mí... A mí me encanta la gente que se preocupa por mí. Él me adora de años de relación que tenemos. Ha dicho cosas muy lindas de mías. La última, que era una rata. Aquí estamos en su casa de campo, porque él tiene muchas casas", expresó Florencia como comentario ante el portarretrato que tenía en su escritorio, donde se veía un fotomontaje en el que estaban ella y Lanata abrazados.

Peña aludió a la gran cantidad de tiempo que Lanata y su columnista Marina Calabró le dedicaron en su programa de radio para criticar su producto y enunció: "Un amoroso total. Entonces, yo lo menos que puedo hacer es dedicarle a él y a su primera vedette que trabaja en el programa un poema, un regalito".

"Tanta caca, aplasta; tanta maldad, mata. La pavada, la sanata, la batata. Lanata sos tan mala, Lanata, acabala", reza la canción que Peña interpretó para el periodista del Grupo Clarín, titulada Balada a Lanata. "Jorgito, es para vos que sos tan amoroso y decís cosas tan lindas", concluyó la celebridad.

Flor Peña aludió a una frase que Lanata pronunció en su descargo y soltó: "Si él no puede creer lo qué pasa en mi programa, a mí me pasó lo mismo cuando fui a verlo al Maipo. Pero la diferencia es que esto es gratis y podes cambiar de canal, y ahí había que pagar y no te podías levantar. Así que estamos a mano, Jorge".

Las críticas de Jorge Lanata a Florencia Peña tras el debut de su programa

"Vi gran parte del programa de Florencia Peña. Tardó como 12 minutos en empezar. ¿Por qué? ¿Qué tenía para decir? No quiero que se mezcle lo que uno pueda pensar políticamente de Peña", comenzó su descargo el conductor de Lanata Sin Filtro. Y agregó: "Pero, ¿vieron cuando uno era chico y tenía un profesor que se quería hacer el gracioso y le daba vergüenza ajena? Peña, no sos Susana (Giménez). ¿Por qué no tratás de ser Peña?". Por su parte, Marina Calabró agregó: "Este programa, así como está planteado, pone en riesgo su carrera".