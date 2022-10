Florencia Bertotti habló del regreso de Floricienta: "Yo estoy"

Florencia Bertotti habló sobre sus deseos de la vuelta de Floricienta tras los rumores que se filtraron.

Florencia Bertotti rompió el silencio sobre los rumores de una posible vuelta de Floricienta al teatro, la tira juvenil que fue furor en 2004 y 2005, y confesó que tiene deseos de volver a hacerla.

Floricienta fue el gran salto a la fama de Bertotti. Cientos de niños, niñas y preadolescentes del país y de diferentes partes del mundo se hicieron fanáticos de la serie, y aunque terminó con un final cerrado y la actriz rechazó filmar una tercera temporada, aseguró que si le propusieran llevarla al teatro, aceptaría.

"Hasta el momento, no tuve ninguna propuesta en relación con volver a Floricienta y tampoco hablé con Cris Morena. El rumor es más del lado de la gente, que de hecho es divino, me encanta que pase", expresó Florencia en su programa de radio, Días y Flores (Radio Vale 97.5).

Y dejó en claro sus ganas de volver a encarnar al personaje de Floricienta: "Hoy si me lo proponen, yo estoy. No es que antes estaba mal con Floricienta, sino que me parecía como que no me podía dar nada más. Fue algo perfecto, quedó en el recuerdo como algo divino".

