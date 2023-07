Flor Vigna reveló el secreto de su pareja con Luciano Castro: "Enorme"

La bailarina reveló las claves que le sirvieron para lograr la felicidad junto al actor Luciano Castro, su pareja desde hace dos años.

La bailarina Flor Vigna visitó Intrusos (América TV) para hablar de su intimidad con Luciano Castro, su pareja, y reveló los secretos de su amor con el popular galán de telenovelas, luego de las versiones que apuntaban a una crisis. "Tiene un corazón enorme", deslizó, emocionada.

En diálogo con Florencia de la V, Vigna contradijo los rumores de una supuesta crisis de pareja con Castro -los mismos trascendieron semanas atrás, encendiendo la alarma de las agendas de magazines y panelistas de chimentos- al sentenciar: "Nunca tuvimos crisis, tenemos un amor libre". "Y no nos peleamos nunca. Hay algo de mucha compatibilidad entre nosotros porque hay amor. Vamos dos años”, agregó, ahondando en el tema.

“Creo que el querer seguir juntos nos hace ver cómo dividir el tiempo para dedicarnos a lo que nos hace feliz a cada uno profesionalmente y la vida de pareja. La idea es que no sea un amor posesivo", siguió la bailarina. En otro tramo de la nota se mostró emocionada y afirmó: “Lucho es muy sensible. Tiene un corazón enorme".

Por último, Flor reveló cuál es su método para poder compartir y disfrutar el tiempo en pareja: “Cuando convivimos, suele ser en mi casa. A veces nos pasamos y le damos duro". Semanas atrás, la bailarina había anunciado que sí habían pasado por una crisis con Luciano Castro: "Es normal que con tu pareja hables y redobles la apuesta, decir '¿seguimos?, ¿no seguimos?, ¿es sano seguir?, ¿cómo podemos hacer?' No nos estábamos pudiendo ver mucho, estamos a mil los dos. Solamente nos veíamos en el teatro y con mucha presión, porque lo que me pasaba a mí es que, al estar liderando el proyecto de música, no estaba pudiendo con todo. No me salía todo".

Flor Vigna declaró lo que nadie esperaba sobre Nico Occhiato: "Confesamos"

"Nico se merece todo lo que le está pasando, chicos. Nosotros desde que estábamos en Combate cuando éramos pareja que veíamos cómo hacer que nos dure más allá de lo que pasaba en el programa", expresó Flor Vigna en diálogo con el programa que conduce Flor de la V en América TV. Si bien ya pasaron dos años desde que cortaron, ella todavía rescata algunos momentos junto a su expareja, que es el dueño de Luzu TV.

"Íbamos a tocar puertas de marcas para venderles nuestro videos. Él conseguía todo el tiempo talentos y le empezaron a dar oportunidades en el aire en sectores que había que ganárselos. Iba a distintos canales y daba todo. Si un conductor daba 10, él daba 100", sostuvo la artista en medio de rumores de crisis con Luciano Castro. En ese momento, Flor de la V le preguntó si la intensidad de sus trabajos los separó. "No, nos separó que estuvimos siete años y, viste la trampa de las parejas, cuando de repente uno quiere que el otro sea otra persona. Empezamos a los 19, hoy tengo 29, soy otra persona y él también", sostuvo. Además, destacó que "siempre nos confesamos nuestros miedos. Vivimos siete años re lindos".