Flor Vigna expuso su crisis de llanto por lo que le dijo un seguidor y desconcertó a todos: "Me dio mucho miedo"

La expareja Nicolás Occhiato subió un video en pleno llanto a sus redes sociales. Flor Vigna habló sobre su presente laboral en una de sus historias de Instagram.

Flor Vigna alertó a sus seguidores con un video que compartió en una de sus historias de Instagram. La exconductora de El Último Pasajero se mostró en medio de un desconsolado llanto ante una pregunta que uno de sus fans le habría hecho a través de una caja de consultas.

"¿Alguna vez te sale algo mal? Todo lo que hacés es éxito, Florencia", reza el comentario que un usuario de Instagram anónimo le dejó a la celebridad de televisión y redes. Vigna fue contundente en su respuesta, para romper con el ideal de sus fanáticos en relación a que es perfecta y logra todo objetivo que se propone sin obstáculo alguno.

La bicampeona de Bailando por un sueño compartió un video viejo, que puede entenderse data de su etapa de iniciación como cantante solista, en el que se mostró llorando desconsoladamente por sus inseguridades antes su proyecto. "Ojalá todo valga la pena", se escuchó decir a la actriz en el video publicado. "Te juro que hubo épocas en donde me dio mucho miedo seguir y pensé en tirar todo a la mierda", escribió la joven en su posteo, en alusión a que atraviesa crisis laborales y vocacionales como el resto de las personas.

Analía Franchín apuntó contra Flor Vigna

Flor Vigna contó en una entrevista con Infobae que se define como demisexual, es decir que solo puede tener contacto íntimo con personas con las que tiene cierto vínculo. "Yo me considero demisexual porque no puedo tener algo sexual con una persona sin que me suceda algo vincular, sin que haya una química linda", relató la joven. Franchín opinó desde su lugar en el panel de A la Barbarossa.

"Ay, chicos, por favor. ¡Dejémonos de joder con todas estas huevadas! ¡Las cosas que le vamos a tener que explicar a los chicos! ¡Dejame de joder!", pronunció la conductora del programa de Telefe, indignada con los dichos de la bailarina y cantante. Al mismo tiempo, criticó a las nuevas generaciones por la necesidad de ponerle una etiqueta a todo: "Yo no era demisexual. Si me gusta alguien, ¿por qué voy a perder el tiempo? Ahora buscan la palabra en el diccionario, se la aprenden y tienen un título".

Flor Vigna, sobre la posibilidad de ser madre con Luciano Castro

"Estamos muy enamorados y los dos pensamos lo mismo, que va a ser eterno. Pero qué se yo, es algo que va a depender de nosotros. Por ahora, me cuido con pastillas", comentó Franchín en diálogo con La Once Diez. Y cerró: "Lo cuento porque me gusta que se hable de los métodos anticonceptivos porque es algo que no se dice mucho. Antes me cuidaba con Diu".