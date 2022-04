Flor Peña reveló qué pasará con María Elena en Casados con Hijos

Flor Peña rompió el silencio y reveló si Érica Rivas será reemplazada en el estreno teatral de Casados con Hijos.

Casados con Hijos fue un éxito de la televisión argentina. Tras dos décadas de marcar un éxito, los creadores de la sitcom decidieron llevarla al teatro. Sin embargo, tras una fuerte interna con Érica Rivas y dos años de pandemia, la actriz quedó desvinculada y el proyecto se tuvo que posponer. Ahora, se confirmó que Casados con Hijos debutará en el teatro muy pronto y sin Érica.

Esta noticia salió a la luz después de una foto filtrada de todo el elenco a excepción de Rivas (Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo de Bellis, Luisana Lopilato y Darío Lopilato). Inmediatamente, los fanáticos de la novela de Telefe comenzaron a preguntarse si el papel de María Elena Fuseneco sería interpretado por una nueva actriz en reemplazo de Érica. De todos los actores, Peña fue la única que salió a dar declaraciones al respecto.

En diálogo con Implacables (El Nueve), la actriz que le da vida a “Moni” Argento manifestó su entusiasmo por este nuevo proyecto teatral. “Estoy muy contenta porque es un proyecto que teníamos ganas de hacer hace mucho. Se postergó por la pandemia. Tuvimos que devolver muchísimas entradas. Pero el 2023 nos va a encontrar juntos de nuevo”, sentenció.

“¿Va a haber alguien reemplazando a Érica Rivas?”, le preguntó la periodista del canal. Rápidamente, Flor Peña dejó en claro que nadie reemplazará a Érica, dando a entender que el personaje de María Elena desaparecerá de la trama. “No, no, no. Vamos a ser nosotros”, contestó con contundencia.

La palabra de Érica Rivas sobre su retiro de Casados con Hijos

El conflicto comenzó cuando Rivas planteó que eran necesarios algunos cambios en relación al guión, ya que pasados 15 años del estreno, era necesaria cierta perspectiva de género dentro de la obra. Esto les molestó tanto a sus compañeros como a los productores, quienes finalmente decidieron desvincularla del proyecto teatral. “Yo no me bajé, me bajaron. Las cosas cambiaron, hay que pensarlo de otra manera, hay que ver de qué nos reímos ahora y todo lo que ya dije”, expresó en diálogo con TeleShow.

Meses después de lo ocurrido, Rivas volvió a hablar sobre el tema en una entrevista con Caja Negra y volvió a remarcar que no fue ella quien decidió irse, sino que la echaron. “¿Por qué tengo que explicar esto si es algo que es muy fácil de entender? Me echaron, me echaron por romper las pelotas, es así. Me echaron porque soy un grano en el orto. Si no, ¿por qué?”, señaló. A pesar de sus intentos por dialogar con los productores, la actriz asegura que no quisieron escucharla y que toda esta situación la afectó fuertemente. “Me encantaría poder decirte: ‘No, ya está, listo’. Me encantaría, te juro. Y por ahí en algún momento lo haga, pero ahora me duele mucho. Y nada... Sí podemos decir que yo traté, que traté un montón”, cerró.