Flor Peña no aguantó más y reveló el motivo de su angustia en televisión: "Desgarro emocional"

La actriz dio a conocer que un famoso amigo suyo no podrá asistir a su casamiento y dio detalles al respecto. Flor Peña se mostró muy angustiada por lo ocurrido.

Flor Peña reveló el motivo de un sentimiento de angustia que sintió cuando se enteró que uno de sus mejores amigos no podrá asistir a su boda con Ramiro Ponce de León. La actriz y conductora de televisión mostró su costado más sensible y dio a conocer por qué Marley no será parte de su festejo en Salta.

"Me caso en Cafayate, en Salta, y después nos casamos en Buenos Aires. En Salta va a ser todo más intimista, más familiar, acá va a ser un fiestón. Más boliche", comenzó su descargo la estrella de proyectos como Casados Con Hijos y Botineras, en diálogo con el equipo de Implacables. El notero del ciclo conducido por Susana Roccasalvo aprovechó ese momento para hacerle una pregunta cholula a la celebridad y soltó: "¿Va a venir Marley?".

Peña cambió de manera automática el rictus facial y respondió de forma negativa a la consulta del periodista de El Nueve. "Vos sabés que Marley no va a poder venir. ¡Con la amistad que tenemos! Es uno de mis mejores amigos, pero le dije 'no puedo supeditar mi casamiento porque vos te vas al Mundial'. Fue un desgarro emocional, pero qué va a ser", concluyó la actriz que celebrará su amor con el padre de su hijo menor el 19 de noviembre en Cafayate y el 2 de diciembre en Buenos Aires.

El relato de Flor Peña sobre un enojo del pasado con su amigo Marley

La intérprete de Moni Argento contó en PH, Podemos Hablar una insólita anécdota vivida con Marley, que data de hace casi 20 años. "Hubo una época en la que Bisbal venía mucho a la Argentina. Él estaba bueno y yo recién parida. Marley me dijo que habló con él y que me quería conocer, así que me iba a pasar su número de habitación. Yo le dije que me parecía mucho, que quería charlar antes", comenzó su relato Flor Peña. Y agregó: "Estuve contenta todo el programa, se ve que él se dio cuenta de que estaba angustiada y tiraba todo para abajo".

La conductora de La Puta Ama aseguró que se encontraba en un momento de crisis con su entonces esposo y padre de sus hijos mayores, Mariano Otero, y sumó: "Antes de terminar el programa, me dijo que lo de Bisbal era toda una mentira y me enojé en serio. Le dije que estaba jugando con mi necesidad".