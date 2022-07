Flor Peña explotó por la interna con América TV y enfrentó a Rial en vivo

Flor Peña rompió el silencio para hablar de los problemas con América TV y no se guardó nada en el móvil con Jorge Rial.

Florencia Peña está envuelta en un problema interno con América TV, el canal donde lleva adelante sus programa La Puta Ama. No solo eso, sino que a través de un móvil brindado a Jorge Rial, se cruzaron en pleno vivo por esta situación. El problema mediático de Flor Peña está en agenda de todos los programas y portales de espectáculos. La fuerte interna con América TV dio vueltas por todos lados, motivo por el cual la actriz rompió el silencio.

Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich, replicó la situación por El Trece donde se armó un debate. Además, se mostró el móvil que tuvo la conductora de La Puta Ama con Argenzuela, proyecto coordinado por Jorge Rial por C5N.

Fue el mismo Rial quien en primera instancia, divulgó datos confidenciales sobre lo sucedido entre Flor Peña y América TV. "El único focus group que dejaron trascender completo fue el tuyo. Si vos querés saber cuál es mi opinión, creo que quedaste en medio de una interna Florencia", le expresó el conductor.

"Obvio, ahora me estoy dando cuenta un poco. Yo no tengo nada que ver", contestó Peña al respecto de lo dicho por Rial. Mientras tanto, la actriz continuó su relato: "Sí soy quién soy, sí hay cosas que te pueden gustar más o menos, sí podes elegirme o no, pero mi construcción en estos 40 años es de absoluta honestidad con respecto a lo que yo he hecho con mi carrera que es nunca jamás meterme con nadie".

El descargo de la protagonista de Casados con Hijos siguió, ya que sostuvo que entró a un canal "que no es afín a mi, a priori no me ha tenido en sus arcas, tengo que conquistar un público. No se ni de qué me estoy defendiendo". Al mismo tiempo, remarcó que hace dos meses están al aire y brindó detalles en este sentido.

"¿Puede ser que falte? Sí, obvio, pero el canal banca. Si hay alguien de adentro que no esté bancando eso yo no lo sé y no me pertenece ¿Entendés Jorge?", señaló al respecto del contexto caracterizado por los tensos idas y vueltas con la gerencia de América TV. "No puedo hacerme cargo de que hay gente que por ahí no me banca y no tiene ganas de que esté, está todo bien", cerró.

La decisión de América TV con Florencia Peña

En el mismo móvil con Jorge Rial, la conductora y actriz reveló que no le van a levantar el programa. "No lo van a cambiar de horario, nos gusta lo que estamos haciendo", explicó. Flor Peña añadió que la idea del canal es competir con El Nueve. "No hay mucho más rating que el que estamos haciendo, le estamos ganando en este momento a Canal 9 que es lo que ellos necesitaban, le duplicamos el promedio al programa que venía antes, las cosas están saliendo", indicó.

Flor Peña le tiró un palito a Telefe desde su pantalla

Flor Peña volvió a la pantalla de Telefe al visitar a Georgina Barbarossa en su programa y no dudó en disparar picante contra el canal de ViacomCBS. "Esto es una porquería", criticó con dureza la conductora de LPA (La pu*@ ama) en su regreso a la señal en la que supo brillar con Flor de equipo pero de la que se fue de forma sorpresiva.

La salida de Flor Peña de Telefe estuvo marcada por la polémica, pese a que luego de anunciar su renuncia la conductora se quedó un tiempo más al frente de Flor de equipo, mientras en la señal aguardaban por el debut de Georgina Barbarossa en ese horario. El debut de la finalista de MasterChef Celebrity 2 se hizo esperar y Denise Dumas se hizo cargo del ciclo que supo conducir Peña, quien se fue a la pantalla de América TV con LPA (La pu*@ ama).

Por eso, sorprendió la visita de este jueves de Flor Peña a A la Barbarossa, el programa con el que ocuparon el horario que dejó libre en Telefe. Fiel a su estilo, la conductora de LPA le tiró algunos palitos a su excanal. "¡Cambien la puerta! Escuchame una cosa… Pará, vengo y veo que es la puerta que teníamos nosotros, cámbienle la puerta… Esto es una porquería", disparó Peña luego de que Barbarossa la presentara e ingresara al estudio.

No conforme con esto, Georgina le remarcó otros cambios en el estudio: "¿Vos viste que los almohadones son más altos?". "Es mucho más cómodo este sillón que el que me tocó a mí. Todo horrible lo que me pasaba a mí", insistió Flor Peña con sus mensajes filosos contra Telefe.