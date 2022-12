Flor de la V se quebró en llanto en América TV: "Para mí fue muy difícil"

La famosa conductora rememoró una dolorosa pérdida en Intrusos y lloró desconsoladamente frente a las cámaras de América TV.

Flor de la V protagonizó un emotivo momento en Intrusos y terminó por quebrarse frente a las cámaras. En medio de la trasmisión habitual del programa de espectáculos, la conductora decidió rendirle homenaje a un querido amigo que falleció hace algunos años atrás y generó gran conmoción entre los televidentes.

El pasado 6 de diciembre, Jorge Ibáñez habría cumplido 53 años y en Intrusos decidieron rendirle homenaje. El famoso diseñador de modas falleció en 2014 debido a un paro cardíaco y generó gran conmoción en el mundo del espectáculo, entre las más afectadas estuvo Flor de la V, quien mantenía una amistad muy cercana con él y la golpeó muchísimo esta pérdida. Fue en este marco que la conductora de América no pudo evitar quebrarse al hablar de su querido amigo.

"Hace mucho que no veía cosas de él. Para mí fue muy difícil atravesar este duelo, esta pérdida. Él era mi hermano, era mi familia", empezó por decir Flor de la V mientras se secaba las lágrimas. "Para mí esta fecha durante muchísimos años fue difícil porque los 6 era un fiestón, él era una persona que celebraba la vida. Era una persona energética, buena onda y que nunca te hablaba mal de nadie", continuó angustiada.

En este marco, la conductora de Intrusos continuó: "Hoy yo quería hacerle este pequeño homenaje porque no hay día que no te extrañe, no hay un solo día en que no piense en vos, no hay un solo día en el que no me hagas falta". Entre lágrimas, la conductora le volvió a rendir homenaje a su amigo que falleció hace 8 años.

Rodrigo Lussich se sacó y aniquiló a Flor de la V en vivo: "No duele"

Rodrigo Lussich lapidó a Flor de la V en su programa de televisión tras haber sentido una falta de respeto por parte de ella hacia Socios del Espectáculo. El periodista de El Trece se refirió a una nota que le hicieron en su ciclo a la mamá de L-Gante, a la que su colega se refirió en Intrusos y no citó la fuente.

"Y a Florencia de la V que dice que vio a la mamá, en Socios la viste ¿no es cierto? Nosotros pasamos cosas y decimos 'gentileza Intrusos' y vos decí 'la vi a la mamá en Socios'. Decilo que no te va a pasar nada, Flor. No te va a pasar nada malo", comenzó su descargo el conductor de televisión, indignado.

Adrián Pallares también se manifestó en contra de su colega y soltó: "¡No duele chicos, no duele nada!". Lussich no se quedó conforme con lo dicho previamente y sumó: "No te va a salir un afta en la boca, no te va a pasar nada si decís 'la vi en Socios'. Es un programa de televisión".

Cabe recordar que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares fueron quienes condujeron Intrusos desde la salida de Jorge Rial hasta la llegada de Flor de la V y no es la primera vez que apuntan contra la actriz, ya que hace algunos meses la criticaron por la manera de tratar a sus panelistas.