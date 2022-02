Flor de la V se cruzó con la abogada de Gianola en vivo: "Desagradable"

La diva le paró el carro a la letrada y se mostró del lado de las denunciantes del actor.

Flor de la V tuvo un cruce televisivo con la abogada de Fabián Gianola en sus causas por abuso sexual. La conductora de Intrusos no pudo esconder su costado feminista y se pronunció a favor de todas las mujeres que denunciaron al humorista por situaciones de acoso, en mayor o en menor medida.

"Hoy en día la Justicia con las víctimas de violencia de género, gracias a la UFEM, y a las fiscalías del género de la mujer, el hombre está en serios problemas", argumentaba la letrada Stella Tomizzi en defensa del actor y en referencia a la desventaja que según ella tendrían los hombres a nivel judicial en estos casos. "Los delitos estos que judicializaron son prescriptos".

De la V no pudo escuchar esas palabras y no frenar a la abogada para hacer una aclaración a sus televidentes. "Sabe una cosa, Doctora, hay algo que me pasa y me atraviesa", soltó con contundencia la diva y luego argumentó: "Lamentablemente, acá estamos escuchando a mujeres que compartieron el escenario, trabajo, con su defendido y que cuentan una situación personal desagradable".

"Conozco muchos compañeros, y les puedo asegurar que hay muchos de los que no se habla así, eso es alarmante, entiendo a dónde quiere llevar el caso de su defendido, pero para mí las evidencias lo dejan muy expuesto", concluyó y despidió a la abogada de la entrevista. Una vez culminado el móvil con la letrada, la conductora se sinceró con sus compañeros y con el público sobre lo que la empujó a actuar de esa manera: "Perdón, chicos, pero esto me atraviesa. ¿Cuántos actores conocemos? ¿A cuántos denuncian? Yo puedo entender todo, pero me parece que acá hay algo".

"Esto no es una campaña, no hay nada en contra, solo escuchamos mujeres que les tocó atravesar momentos de violencia laboral, incomodidad... lo están contando ahora con el tiempo", continuó De la V, conmovida por su discurso, y remató en alusión a las recientes declaraciones de Nito Artaza: "Sabrina Artaza se lo contó a su papá, era una nena, no quería que se entere por otra persona. ¿Podemos entender lo que viven diferentes víctimas? Y esta abogada nos viene a decir de revictimizar a las víctimas".

Flor de la V sobre su nuevo programa de TV

Además de ser la nueva conductora de Intrusos, Flor de la V tiene un programa propio, La Noche de la V, los sábados y domingos por la noche. "Estoy feliz porque superó mis expectativas. No me lo esperaba", lanzó en dialogo con Primicias Ya y luego agradeció de manera directa a su público: "No solamente sentí el apoyo del público, que sin ellos no seríamos nada, sino también de parte de gente del medio".