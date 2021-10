Flor de la V fue lapidaria y fulminó a Wanda Nara: “Es la culpable”

La diva se puso del lado de la China Suárez en medio del escándalo con la influencer. Wanda Nara y Mauro Icardi estarían en proceso de divorcio.

Florencia de la V se expresó sobre el escándalo originado tras una publicación de Wanda Nara contra "La China" Suárez por algunos mensajes subidos de tono con Mauro Icardi. La conductora de La Pelu se puso del lado de ex Teen Angel y señaló a la botinera como quien dio inicio a este conflicto, que según ella debería haberse dado puertas adentro.

“Ellos decidieron exponer esto, si ellos no lo hacían, esto se discutía en su casa, como debería ser. Esto no habría sucedido, hoy todo el mundo opina y pusieron a una mujer en un lugar espantoso. 'La China Suárez' es una mujer libre y se escuchan cosas espantosas de ella. Tiene una vida que la disfruta, que la lleva a su manera y quién puede juzgar la moralidad de una persona”, comenzó su descargo Flor de la V, en defensa de Suárez, quien se encuentra soltera y no le debe explicaciones a nadie sobre sus vínculos sexoafectivos.

De la V continuó con su discurso e hizo alusión una vez más a que Nara fue quien hizo que todo el escándalo comenzara: “Me parece que es espantoso lo que está sucediendo, pero ellos fueron los que decidieron exponer, Wanda es la culpable de que hoy se hable y se juzgue”.

Por otro lado, la estrella de Los Roldán hizo alusión a las declaraciones de Yanina Latorre sobre los supuestos dichos de Paula Cháves contra la China Suárez y aclaró que la modelo desmintió haberse referido a la ex de Nicolás Cabré con el término “sorete”.

La palabra de Wanda Nara en medio del escándalo

Yanina Latorre reveló que habló con Wanda Nara sobre el conflicto familiar que atraviesa y enunció: “No se reconciliaron y siguen separados. Están todavía en la misma casa. No comparten cuarto. Él tiene el tupé de amenazarla con que puede dejar de trabajar. Ella es la representante. El club le puede hacer un juicio a ella porque el contrato está a nombre suyo. Si no se presenta a trabajar, ella es responsable”.

“Cuando llegás tarde tenés multa. Acá es peor: lo convocaron e iba a jugar porque Neymar está de baja. Él dijo que sí y no se presentó. Es gravísimo que no vaya a entrenar y peor que no se presente a la concentración”, cerró la esposa de Diego Latorre, en alusión a los códigos que se manejan en la industria del fútbol con los jugadores que no asisten a su trabajo.