Flor de la V enfureció y opinó con todo de Jey Mammón: "Michael Jackson"

La conductora de Intrusos apuntó con todo contra el humorista. Flor de la V fulminó a Jey Mammón tras la acusación de Lucas Benvenuto.

Flor de la V opinó sobre el tratamiento de los medios a la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammón y fue lapidaria con el conductor de Telefe. La conductora de Intrusos fue la primera que le dio un lugar en la televisión al humorista, en su programa La Pelu del año 2012.

"Yo lo vi en televisión. Dicen 'es una persona muy talentosa'. ¿Y qué tiene que ver el talento con lo otro? ¿Qué tiene que ver la pera con la manzana? Pero hablan de que es una persona muy talentosa", comenzó su descargo la madre de Paul e Isabella Goycochea.

De la V criticó el descargo que hizo Jésica Cirio en el inicio de La Peña de Morfi y aseguró que para ella era necesario que nombrara a Jey Mammón. "Sí, Michael Jackson también era talentoso. Y sin embargo…", agregó la actriz de Los Roldán y comparó a Mammón con el cantante pop, quien tuvo una decena de denuncias por abuso infantil. Y cerró: "Hay que separar. Tiene que ver con el afecto, con esta imagen que construyó".

Las palabras de Jésica Cirio en La Peña de Morfi sobre Jey Mammón

"Voy a hablar en nombre de todos mis compañeros, de la producción, de todos los que hacemos La Peña, un programa con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, que hacemos para regalarles música cada domingo", comenzó su descargo Cirio en el primer programa de La Peña sin Jey Mammón. Y sumó: "Es de público conocimiento todo lo que está pasando, realmente no tiene nada que ver con el espíritu ni con la esencia de La Peña. Estos hechos lamentables y tristes nos tienen a todos impactados".

Georgina Barbarossa fue la conductora que reemplazó a Mammón en su puesto, pero no se expresó sobre el conflicto en ese momento. "Estoy muy angustiada. Estoy triste. Me cuesta mucho comenzar el programa porque tengo un problema muy grande porque lo quiero mucho a Jey. Lo único que espero es que se haga Justicia. Pero, con los chicos no. Que se haga Justicia, solo queda esperar", había pronunciado la actriz en una emisión del ciclo que conduce todas las mañanas por Telefe, A la Barbarossa.