El coreógrafo y productor teatral se encuentra internado desde la semana pasada tras presentar síntomas de COVID-19 a los que se le sumó una neumonía leve. Este mediodía, al percibir un mejor estado de salud, compartió a través de sus historias de Instagram una serie de videos en los que dio detalles sobre el avance de su cuadro desde el sanatorio Los Arcos.

“Tuve unos días muy difíciles con mucha fiebre, la pasé bastante mal”, compartió Flavio Mendoza al tiempo que llevó la calma a su millón y medio de seguidores al aclarar que está “un poco mejor”. “Estoy atravesando el COVID-19, gracias a Dios ya no tengo fiebre”, agregó y detalló: “Hoy me pusieron oxígeno, un poco por la saturación, pero estoy bien”.

Flavio Mendoza es otro de los hombres públicos que relativizó el virus que está atacando a todo el planeta hace un año. Tras haberse manifestado "podrido del covid", pasó por todas las interpretaciones posibles respecto de los contagios de sus compañeros de elenco tanto en Villa Carlos Paz con Tres empanadas como en el Teatro Broadway con Un estreno o un velorio. El caso que más revuelo causó en el espectáculo fue el de la capocómica Carmen Barbieri a quien Mendoza acusó de "hipocondríaca".

Hasta que, de un momento a otro, el acróbata no tuvo otra opción que cambiar de lugar en torno a la magnitud del Coronavirus. Empezó por atenuar sus declaraciones anteriores ante el desmejoramiento de su compañera de elenco en Buenos Aires tras ser inducida a un coma farmacológico y le dedicó un sentido posteo en el que escribió: "Cuídense mucho. A mí me pegó muy fuerte y a Carmen, peor. No es chiste este virus".

Luego, aprovechó el sinceramiento y compartió un video para invitar a sus seguidores a no bajar la guardia con los cuidados y, mucho menos, a tomar en serio un virus que ya superó los cien millones de casos en todo el mundo. "Quiero pedirles a todos que se cuiden, es importante que se cuiden, que se hagan el test y cuiden también a los demás", propuso al tiempo que aprovechó para agradecer a los profesionales de la salud que se ocuparon de su cuadro. "De verdad que los médicos se merecen todo. No solamente un aplauso sino respetarlos como se merecen porque dan todo", cerró.