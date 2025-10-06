Javier Milei y una llamada privada con Yuyito que salió a la luz.

Javier Milei se presentará este lunes en el Movistar Arena para presentar su más reciente libro, "La Construcción del Milagro". Además de fungir dicho acto para dar a conocer al mundo su obra, también aprovechará para dar un discurso a sus más férreos seguidores, en días más que convulsionados para La Libertad Avanza previo a las elecciones, sobre todo por la escandalosa renuncia de José Luis Espert como candidato a primer diputado por Buenos Aires.

Se espera que muchos de los fanáticos del Presidente hagan acto de presencia, así como también algunos aliados políticos y afectos personales. Dentro de este último grupo, al parecer, podría estar una persona que fue de su círculo más íntimo hasta hace no mucho, aunque dejó de serlo.

Yuyito González estará en el acto de Javier Milei

Javier Milei y Yuyito González supieron ser pareja en el término reciente.

Según lo apuntado por Marcela Tauro en Intrusos este lunes, el Jefe de Estado "agarró el teléfono y la llamó a Amalia 'Yuyito' González". "Venían hablando y hoy la invitó a la presentación", añadió al respecto. Por otra parte, señaló que el primer mandatario encuentra importante tener cerca la figura de su expareja, con quien tuvo un cierre de vínculo en buenas condiciones: “Necesita paz, alguien que lo contenga”.

"Ella va como invitada especial y le dijo que sí", prosiguió la periodista, quien luego bromeó: "Yo espero que ella haya negociado algo”. ¿Hay acaso una reconciliación en puerta? Al margen de ello, recordó que en el Movistar Arena la máxima figura de LLA "presenta un libro y por ahí canta".

"¿No la habrá llamado a Fátima para que lo acompañe?", quiso saber Adrián Pallares, a lo cual Tauro respondió: "No creo que sean compatibles. Hoy pidió que estuviera Yuyito". Tras ello, el conductor volvió a tomar la palabra y rememoró que "Cuando (Milei) termina con Yuyito iba a encontrarse con Fátima en Las Vegas...".