Filtran lo que pasó entre Romina y Ceferino tras el debate de Gran Hermano: "Estaba desquiciada"

Aseguran que Romina Uhrig habría atacado violentamente a Ceferino Reato tras la final de Gran Hermano.

Romina Uhrig le habría dado un fuerte cachetazo a Ceferino Reato, panelista de Gran Hermano (Telefe), luego del último debate del reality. Según este rumor, la exdiputada se abalanzó sobre el periodista y le dio un golpe en la cara, en medio de una discusión a los gritos en el detrás de escena.

Ceferino ninguneó a Romina en reiteradas ocasiones y también la acusó de haberse hecho la víctima con respecto a su situación económica, con el objetivo de ganar la competencia. De acuerdo con estas versiones, Romina no aguantó más la situación y, después de varios días soportando sus dichos sobre su persona en los debates, lo habría agredido físicamente.

"#LAM. Romina lo encaró a Ceferino y empezaron a discutir a los gritos, en un momento Romina le tiró un manotazo y le hizo volar los lentes y le lastimó la cara. Tuvieron que sacarla del estudio entre dos productores, estaba desquiciada. Pasó hace minutos. Hay video", aseguró una usuaria de Twitter. Y agregó: "Terrible quilombo. Linda forma de terminar el programa". Debajo, la usuaria agregó un clip en el que se puede ver a Romina en el detrás de escena llorando.

Más tarde, LAM (América TV) publicó una foto exclusiva de Ceferino con el ojo lastimado. "Urgente. Me llegó la foto de Ceferino después de ser atacado por Romina. Le pegó un manotazo y le lastimó un párpado", agregó la usuaria. Cabe destacar que aún no se filtró ningún video que compruebe que esto realmente ocurrió, por lo que por el momento son solo rumores.

El cruce entre Ceferino Reato y Romina Uhrig en el debate de Gran Hermano

Apenas Romina salió de la casa, protagonizó un debate de Gran Hermano en el que Ceferino la increpó y le preguntó por su patrimonio. Según el periodista, Uhrig se hacía "la manicura pobre" cuando en realidad vive en un country. "No soy ninguna manicura pobre. Me separé y jamás quise dar ese papel de lástima. Yo, Romina, no tengo propiedades porque sino no me hubiese expuesto a un programa de televisión", explicó la exdiputada.

"Siempre has vivido bien, en un country. No teniendo plata sos una persona que vivió en un country", la acusó Ceferino, a lo que Uhrig le respondió que es el country en el que vivía su exmarido, Walter Festa. "Cuando me separo de Walter, en diciembre me tenía que mudar y tuve que vender las cosas que tenía en casa porque él no podía ayudarme", aclaró la exparticipante.