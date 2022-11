Filtran lo que no se vio del acoso de Alfa a Coti en Gran Hermano: "Desnudo"

Alfa está cada vez más complicado: fue peor de lo que se escuchó. Se filtró lo que no se vio de su acoso a Coti.

Gran Hermano vivió un momento repudiable, y el mismo fue encabezado por Alfa: el participante de 60 años acosó a Coti diciéndole palabras inadmisibles y fue nominado de oficio por las autoridades del reality. Sin embargo, hay algo peor. En las últimas horas se conocieron más detalles de ese aberrante momento.

Fue la periodista Estefi Berardi quien, en su cuenta de Twitter, reveló qué fue lo que no se vio del acoso de Alfa a Coti: "Me dicen de Telefe que no lo poncharon porque fue peor de lo que se escuchó. Alfa salía de la ducha, estaba desnudo tapado con una toalla. Empezó a decirle a Coti 'que no lo espie', varias veces. Coti le respondió que no le divertía esa broma.

"Luego Alfa se mete en la cama y se tapa con el acolchado. Y ahí vino la frase horrenda que todos escuchamos. Fue grave", agregó Estefi Berardi, quien aseguró haber recibido esta información por parte de Telefe. Sus tuits se hicieron virales en las redes y generaron opiniones divididas entre los usuarios de Twitter.

Gran Hermano: la sanción a Walter Alfa tras su repudiable comentario a Coti

Walter "Alfa" fue sancionado por la producción de Gran Hermano luego de tener un repudiable comentario sexual hacia Coti, su compañera correntina de 20 años. Luego de que toda la casa se mostrara en contra del participante de 60 años, el concursante fue convocado al confesionario y allí repudiaron su actitud y le confirmaron su sanción por esta actitud.

"Alfa" hizo un repudiable comentario sobre sus parte íntimas y se dirigió a Coti de forma obscena. Durante esta situación, estaban presentes otros participantes como Juliana, "El Conejo" y Maxi, quienes escucharon el pedido de Coti para que frenara sus comentarios y la defendieron ante los dichos del hombre de 60 años. "¿Tomaste la pastillita vos? ¿Cómo te vas a perder así? Tiene veinte años la chica no da ese comentario", lanzó Maxi cuando escuchó a Walter en primera instancia.

"Yo me sentía re incómoda boluda", le dijo Coti a Daniela visiblemente afectada. Posteriormente, la correntina enfrentó a Walter enfrente de todos sus compañeros, pero el artista la trató de "loca" y aseguró que "él no había dicho eso". Frente a esta situación, Nacho no pudo ocultar su indignación ante la situación y enfrentó a los gritos al participante: "Te estás desubicando. No te desubicaste solo con Coti, también te desubicaste con Mora y con Martina en su momento. Ahora todos estamos locos menos vos. Tenés 60 años, y le decís eso a una nena de 20 años que podría ser tu nieta. Que no me entere nunca más que le decís algo así a una de las pibas".