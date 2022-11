Filtran la primera foto de Hernán Drago con su nueva novia: quién es la modelo que lo conquistó

Salió a la luz una foto de Hernán Drago junto a su nueva novia que confirma su romance.

Hernán Drago, integrante de Bienvenidos a Bordo (El Trece), fue visto muy acaramelado al lado de su nueva novia. Después de varias semanas de especulaciones, finalmente la joven rompió el silencio y publicó una postal romántica junto a Hernán, en la que aparece recostada en su pecho.

El modelo se había separado de Bárbara Cudich, la madre de sus hijos, a mediados de 2019. Casi tres años después de su duelo, se confirmó su romance. Desde entonces, fue vinculado con diferentes mujeres, como Laurita Fernández, Alejandra Maglietti y Celeste Muriega. Sin embargo, recién ahora se volvió a apostar al amor.

La mujer en cuestión es María Belén Palenzuela, modelo, bailarina e hija del reconocido humorista Torry Palenzuela. Durante varios días, se filtraron fotos y pistas en las redes sociales que apuntaban a que estaba saliendo con Drago. Finalmente, Belén lo confirmó en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

La foto que confirma el nuevo romance de Hernán Drago.

"María Belén me confirmó su romance con Hernán Drago, me escribió directamente para terminar con las versiones y confirmarlo", reveló el periodista de Mitre Live, y leyó el mensaje que le mandó la joven: "Me mata todos los que hablan e inventan sin saber. Yo no soy del medio ni me interesa serlo, solo contesté eso porque me cansé de leer las cosas que inventan o dicen sin saber. Ni Hernán ni yo cagamos a nadie. Estamos saliendo con Hernán, estamos juntos y muy bien".

Laurita Fernández expuso a Hernán Drago y leyó sus mensajes privados en vivo

Laurita Fernández, compañera de Hernán en Bienvenidos a Bordo, expuso a su colega agarrándole el celular y leyendo en voz alta sus mensajes privados. Todo comenzó cuando la panelista le pidió prestado el celular para buscar la foto de una persona en Google. "Dame tu celu y googleo. Desbloquealo, a ver. Te prometo que no voy a abrir nada. Ay, ya me abrió el Google, para que no vea nada. ¡Pará! Llegó un mensaje", dijo Laurita frente a las cámaras.

Fue entonces cuando Hernán vivió un vergonzoso momento frente a sus compañeros y los millones de televidentes que lo estaban viendo del otro lado. "Lo voy a mostrar directamente. Pará, a ver si se lee. 'Amor, hoy venís a casa, amor, venís a casa, me prometiste mimos. No arrugues, eh'", leyó Fernández. "Decile que la llamo en un rato", le pidió Hernán. Acto seguido, Laurita le mandó un audio a la chica avisándole que su colega estaba ocupado trabajando: "Amor, amor, está trabajando. Está haciendo el programa, pará que estoy acá con él".