Filtran el video peronista de Javier Milei que nadie recordaba: "Fuerte"

El candidato a presidente por La Libertad Avanza protagonizó un bizarro momento televisivo hace algunos años. Javier Milei acudió a un ciclo de entretenimientos e hizo una performance musical imitando a un artista peronista.

Javier Milei fue noticia por un recuerdo de un hecho televisivo que sucedió hace años, cuando protagonizó un momento musical en un programa de Guido Kaczka. El video que muestra al candidato a presidente por La Libertad Avanza en un ciclo de El Trece se volvió viral en las redes tras su victoria en las PASO 2023.

El político de ultraderecha llegó a los medios de comunicación masivos antes de meterse en elecciones y con apuestas mediáticas, como su romance con Daniela, intérprete del hit Endúlzame que soy café. En su momento, acudió a un sinfín de programas de televisión por su historia amorosa y entre ellos, Milei eligió La Tribuna de Guido, ciclo basado en un certamen de destrezas artísticas al que acudían personas desconocidas.

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, que sacó el 30% de los votos en las PASO 2023, sorprendió en su presentación porque decidió imitar a un histórico artista argentino que se reconoció peronista durante toda su vida.

Milei interpretó una canción de Leonardo Favio, artista que ha demostrado su compromiso con el peronismo a lo largo de su carrera, y hasta lo personificó, colocándose un pañuelo en la cabeza tal como hacía el cantante y cineasta. En las últimas horas, el video de su actuación volvió a difundirse con fuerza.

En las imágenes que se viralizaron en las últimas horas se puede ver a Milei en medio de una interpretación del clásico Fuiste mía un verano en el programa de Kaczka. Cuando terminó de cantar, Guido lo felicitó: "Bueno, Leonardo. Fuerte el aplauso". El economista estaba caracterizado estéticamente con un look alusivo al famoso cantante y por ese motivo muchos usuarios hicieron graciosos comentarios al respecto en redes: “Separados al nacer”; “Mándate una de los Rolling Stones, presi” y “Qué decadencia, qué tristeza saber que este tipo pueda llegar a ser presidente”.

El repudio de Lali Espósito a la fórmula de Milei

"Qué triste. Qué peligroso", escribió la cantante cuando se conoció el triunfo de Milei en las PASO 2023. Tras recibir críticas por parte de quienes apoyaban al libertario, Espósito escribió: "No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente".

"El único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio", continuó Lali. Y cerró: "Es lo más 'cómodo' pero no soy así. Así que si! Para mi es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen! Un beso respetuoso para todo".