Filtran charla entre Wanda Nara y La China Suárez: "Mauro Icardi no pudo"

Sacaron a la luz la supuesta charla entre Wanda Nara y "La China" Suárez sobre Mauro Icardi, con una revelación tremenda de la actriz hacia la esposa del futbolista de PSG.

El escándalo que sacude a la farándula argentina entre Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia "La China" Suárez no tiene fin, ya que lleva casi dos semanas como el tema principal en los medios de comunicación, en especial en la televisión abierta. En esta oportunidad, la bomba de la semana la tiraron en Intrusos (América TV), de la mano de la panelista Paula Varela.

Mientras la escuchaban atentamente sus colegas Virginia Gallardo, Evelyn Von Brocke, Karina Iavícoli y Marcela Baños, Varela se largó con toda la información durante la emisión del lunes 8 de noviembre de 2021 y brindó muchos detalles minuciosos sobre una conversación muy caliente entre las dos protagonistas del "WandaGate".

La charla entre Wanda Nara y La China Suárez sobre Mauro Icardi: "No pudo"

En el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Paula Varela sacó a la luz todo lo que ocurrió entre ellas: "Wanda llamó a ´La China´ y hablaron, ahí ´La China´ le dijo que sí fue verdad, que se vieron con Icardi en París. Le dijo ´es cierto, estuve con tu marido, nos encontramos cara a cara´". Ante el asombro y la incredulidad del resto de los presentes en el estudio del canal, la periodista no se quedó con eso y fue más allá todavía.

De hecho, entre risas y con un tono claramente burlón, profundizó: "Pero ´La China´ le dijo a Wanda ´no estuvimos porque Mauro no pudo...". "No se le paró´", acotó Lussich cuando Paula no se animaba a decirlo directamente. Mientras sus colegas no podían creer lo que escuchaban y hasta la desafiaban al respecto, Varela insistió: "Que ni me lo desmientan porque tengo re chequeado el dato por los dos lados... ´La China´ le confirmó que se encontró con Mauro y que fueron al hotel. Pero le dijo una frase muy dura: ´Quedate tranquila que no pasó nada, no llegamos a consumar porque él no pudo´".

Mauro Icardi explotó de furia contra Wanda Nara tras el escándalo con La China Suárez

Luego de que confirmaran en Intrusos que la artista además "les escribió a varios otros jugadores de Europa", entre Varela y Von Brocke fueron contundentes con respecto a la reacción del delantero rosarino de PSG por algunas actitudes posteriores al caos por parte de su esposa, representante y madre de sus dos hijas.

La China Suárez le habría dicho a Wanda que no tuvo sexo con Icardi "porque no se le paró".

Por lo tanto, Evelyn confirmó: "Discusión de fin de semana, pase de factura y enojo tremendo de Icardi hacia Wanda. Le dijo ´dejate de jorobar, yo te banqué con Maxi López con todo el escándalo... Ahí estuve firme, me banqué mentir por vos, me banqué estar, y vos no me estás bancando en esta´".

Y Von Brocke completó sobre las quejas del atacante hacia Nara: "Le dijo ´pensé que éramos una sociedad anónima en lo económico, en la vida, y esto está fallando´... Está enojadísimo porque Wanda no lo está bancando en esta situación. Le dijo ´no somos un bloque´".

Por su lado, Lussich concluyó, enfurecido: "És un paj... Le fue infiel y ahora se ofende él encima. Ahora, ´La China´ le reconoció a su mujer que estuvieron juntos en una cama y que no pudieron concretar porque él sufrió de impotencia. Y Wanda se dio cuenta de que el cuerno fue presencial. ¡Por favor, terminemos de desenmascarar a esta gente!".