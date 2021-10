Figura de Gran Hermano se hizo una lipo y mostró los resultados

La celebridad hizo saber a sus seguidores el porqué de su cirugía. La primera edición de Gran Hermano se dio en el 2001

Una ex participante de Gran Hermano se sometió a una liposucción y a una cirugía estética facial. Se trata de Tamara Paganini, quien reveló con lujo de detalles todo sobre el proceso estético que realizó para lucir un cuerpo más estilizado y cuán difícil fue para ella tomar la decisión de acceder a ese tratamiento.

“Les quiero contar que me voy a hacer la lipo. Voy a extrañar jugar con los rollos. Me voy a hacer la lipo, pero lo más impactante, lo que soñé toda mi vida, es sacarme las bolsas (de los ojos). Me voy a sacar las bolsas, no puedo creerlo, no puedo creer que mi cara no va a tener bolsas, las tengo desde que nací”, expresó la ex concursante del reality de TV en sus redes sociales, en referencia a los retoques estéticos que se estaba por realizar.

“Cuando fui a averiguar al cirujano me dijo que la mayoría de las mujeres que estuvieron embarazadas se les desgarra el músculo, y también me descubrieron una hernia. Todo este cinturón de grasa que tengo me lo van a sacar”, continuó la celebridad y sumó algunos detalles que causaron sorpresa en el público: “Me van a cortar en la cintura, me sacan la grasa y después me vuelven a coser la piel. Pero, como va a sobrar pie, el ombligo va a quedar tapado. Así que después de hacer eso, me van a hacer un agujero para que parezca el ombligo”.

Tamara Paganini sobre su paso por Gran Hermano

Lejos de recordarlo con añoranza, Tamara Paganini tiene en su memoria a gran Hermano como el origen de muchos problemas. “Es raro, pero es lo peor que me pasó la vida y fue lo que más me destruyó. Me destruyó a cero. Terminé en cero y me reconstruí de cero. De alguna manera, hoy puedo agradecerle a Gran Hermano que me haya destruido la vida. Agradezco que haya sido lo peor que me pasó, no sé cómo explicarlo… Costó un montón. Y he tenido bajones”, expresó, en diálogo con Exitoína.

“Cuando quedé embarazada y nacieron mis hijos, y se murieron y que se yo… Esto fue ahora… Y han salido notas hablando estupideces, inventando cosas y yo que seguía con este dolor de haber perdido a mis hijos”, explicó, sobre la pérdida de sus mellizos, en alusión a cuánto los medios especularon sobre esa desgracia que le tocó atravesar.