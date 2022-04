Figura de El hotel de los famosos amenazó con renunciar y apuró a Suar: "Ninguno tiene huevos"

Una de las máximas figuras de El hotel de los famosos explotó de furia, amagó con irse y disparó muy duro contra todos sus compañeros.

Uno de los participantes más polémicos de El hotel de los famosos sorprendió en las últimas horas al amenazar con abandonar la competencia y disparó con todo contra sus compañeros y Adrián Suar. "Ninguno tiene huevos", soltó furioso el artista mientras juntaba sus pertenencias y amagaba a irse del hotel.

Kate Rodríguez fue la primera "villana" en El hotel de los famosos. Es que la panameña era la más odiada por sus compañeros del certamen de El Trece, por lo que terminó siendo eliminada del mismo. Claro que ante su ausencia, el lugar de villano tenía que ser ocupado por otro participante, aunque sorprendió a todos quién quedó en ese lugar.

Lo que sucede es que Rodrigo Noya volvió a quedar nominado para abandonar el programa y explotó contra todos. Ya durante el desafío se lo vio muy nervioso, discutiendo acaloradamente y hasta golpeando uno de los elementos de juego para descargar su enojo. Cuando fue elegido por sus compañeros para ser uno de los posibles participantes que deje la competencia, el actor estalló.

"No tengo muchas palabras, ya está. Quiero ver cuántos de ellos después vienen a hablarme de vuelta como vinieron ayer", comenzó Noya, muy enojado, ante la pregunta del Chino Leunis. Lejos de serenarse el ex Hermanos y detectives siguió: "No pienso hablarle a ninguno, simple. Mucha falsedad, mucho caretaje, estoy podrido. Ninguno tiene huevos, parece".

Una vez terminado el tenso momento, el actor salió disparado hacia el sector de Staff, donde agarró su valija. "Me voy, ahora", avisó Noya. Quien intentó frenarlo fue Imanol Rodríguez, que quiso calmarlo diciéndole que se trataba nada más que de un juego. "No, ya no es un juego", le respondió el actor, quien también aseguró que ya no "aguantaba más".

Jorge Lanata destruyó a El Hotel de los Famosos

Luego de las fuertes críticas de Marina Calabró al reality, el conductor reconoció que vio una de las emisiones y despedazó a El Hotel de los Famosos. "Te quedaste corta...", le dijo en principio a su panelista. Y luego sostuvo que dicho reality "es de una berretada infernal, el lugar parece una tapera tirada en el medio del campo, los muebles son una porquería, las mesas, las sillas...". Sin piedad, dijo al aire que "quieren hacerlo parecer un hotel lujoso y es una porquería. Los juegos son horribles".

"Ya está eso de ver a los tipos tirados en la cama a la noche, al estilo Gran Hermano, y que la cámara se ponga en blanco y negro. Ya está esa imagen... Ya lo vi hace 25 años, ¡es viejo!", se quejó. "¿Eso es de la misma productora de MasterChef? Nah, bueno... ¡Déjense de joder y pongan la guita! Si por MasterChef pagaron 100, acá pagaron 4", añadió.

Para cerrar el tema, muy molesto, Lanata aseguró: "Yo jodía con lo de los famosos, pero en serio... Yo no conozco a nadie, a nadie". "Lo peor es que yo me dedico a esto y a muchos los tuve que googlear... Yo no les puedo mentir", concluyó entre risas Calabró.