Feroz pelea de dos panelistas de LAM en pleno vivo: "Dejá de joderme los huevos"

Dos angelitas se dijeron de todo tras una acusación de una de ellas en relación a la manera de trabajar de la otra. LAM es uno de los ciclos en los que sus integrantes más se pelean al aire.

LAM es uno de los ciclos de chimentos más icónicos de la televisión actual y una de sus peculiaridades es que sus integrantes suelen tener fuertes conflictos al aire. De esa manera, dos de las panelistas del programa conducido por Ángel de Brito hicieron pública una discusión que llegó a un tono inesperado.

La pelea se dio en medio de un enigmático de LAM, en el que las panelistas debían adivinar quién era la angelita invitada del día a través de algunas pistas que De Brito lanzaba sobre la celebridad en cuestión. Estefanía Berardi fue quien comenzó con una picante acusación a Latorre, quien estaba viendo su celular: "¿Cómo sé que Yanina no está mirando Twitter?".

"Porque no lo hago. Dejá de joderme los huevos, nena. ¿Ok? Porque estoy laburando, ¡todo tiene un límite! Qué piba pesada, Dios mío", le respondió sacada la esposa de Diego Latorre a su compañera, quien cuestionó su manera de trabajar al aire. Berardi no se calló y arremetió: "Vos sos la que primera empieza con el tema".

Latorre, lejos de calmarse, elevó aún más su tono de voz y retrucó a la angelita: "No puede ser. Estoy hablando con el conductor y te molesta que yo adivine. ¡Por Dios!". Finalmente, Berardi le respondió a su compañera y le aconsejó que no se tome tan a pecho su acotación.

Yanina Latorre le dijo de todo a Amalia Granata por su transfobia

Amalia Granata cuestionó el cubrimiento económico por parte del Estado a la hormonización de personas trans, cuando se trata de un tema de salud, ya que ese tipo de tratamientos son vitales para que muchas disidencias de género no tengan problemas de salud mental. Por su parte, Yanina Latorre arremetió contra su excompañera de radio en LAM y argumentó su postura: "Entiendo un poco lo que vos querés decir, pero es utópico. Es un mundo ideal en el que no vivimos. Nosotros conocemos la ley, estamos acostumbradas y las tratamos, pero en la calle no las toman", respondió Latorre y le dio un baño de realidad a la diputada provincial por Santa Fe. Y añadió: "A los 30 años no consiguen laburo, las echan de los colegios, las discriminan, las cagan a palos, les dicen 'putos'. Entonces tenemos que protegerlas".

Granata se mostró sin intenciones de cambiar de actitud y respondió a Latorre con: "Esa es la fácil. Yo tenía una peluquera trans y se rompía el traste laburando".