Feroz enfrentamiento en el programa de Carmen Barbieri: "Pedante"

La discusión se dio en vivo en el programa que conduce Carmen Barbieri.

En Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri, surgió una discusión que quedó registrada de principio a fin. Pampito le puso los puntos a su compañera Estefi Berardi y le remarcó que tiene una actitud que llega a molestar a colegas de gran trayectoria como lo son Karina Iavícoli y Pía Shaw.

Estefi Berardi desmintió la información que brindó Karina Iavícoli sobre quién era la mujer con la que se escribía Ricky Diotto, el ex de María Fernanda Callejón. Según la información de la periodista, se trataba de Martina, la actual novia de Iván Noble. Lo cierto, es que la influencer es amiga del músico y su pareja, por lo que Martina se comunicó con ella para negar rotundamente ser ella la que intercambiana WhatsApps con el exesposo de la actriz.

En LAM, Berardi se enfrentó a las angelitas al criticr duramente la forma de trabajar de Karina Iavícoli, mientras sus compañeras le explicaban que eso de criticar el trabajo de un colega no se hace. Sin embargo, en Mañanísima la influencer mantuvo su postura y en esta oportunidad fue Pampito quien le puso los puntos en vivo frente a la atenta mirada de Carmen Barbieri.

"Yo lo que dije es que a veces la podemos pifiar y está bueno reconocerlo. Yo lo hago", expresó Estefi. Pampito respondió poniendo en duda sus palabras: "Quizás no le pifió. No sabemos". La panelista lo interrumpió con la intención de explicar su punto de vista y maifestó: "Vamos por partes". Pero su compañero se molestó y le puso los puntos: "No te pongas en Maestra Ciruela porque te ponés en una actitud un poco pedante. De verdad te lo digo". Carmen Barbieri agregó: "Un poquito en Maestra Ciruela estás últimamente". Aunque a Berardi no la afectó e ironizó: "Me re importa".

La explicación de Estefi Berardi

"Karina dice que Martina es la que chateaba con el ex de Callejón y Martina me llamó para decirme que ni siquiera lo conocía a Ricky y que conocía a Callejón de la tele", aseguró la angelita. Pero Pampito intentó explicarle su punto de vista con respecto a su actitud: "Lo que le hace ruido a tus compañeras, a Pía Shaw y a Iavícoli que son excelentes profesionales, es que vos te pongas a juzgar al otro. Vos podés dar la campana de esta chica y le podés creer a esta chica, para mí en lo que fallás es cuando vos le empezás a contar las costillas a los otros. Cuando vos decís ‘vos fallaste en tal cosa’. Siempre fallamos y vamos a seguir haciéndolo".

Sin intención de rever sus formas al referirse al trabajo de un colega, Estefi Berardi se excusó: "A mí me viven marcando los errores en el programa en el que estoy. Todo el tiempo lo hacen y no me molesta. Lo reconozco y pido perdón como muchas veces lo he hecho cuando siento que no estuve bien en algo".