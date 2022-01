Fernán Mirás, tras el aneurisma: "Dejé mensajes despidiéndome"

El popular actor Fernán Mirás reapareció en televisión tras el aneurisma que puso en jaque su salud y contó su experiencia con la finitud de la vida.

El jueves 7 de octubre de 2021, Fernán Mirás sufrió un fuerte dolor de cabeza y en menos de una hora se constató que había padecido un aneurisma y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para la colocación de un stent. Recuperado, reapareció en la televisión y contó su experiencia durante las horas en que no sabía si iba a seguir con vida o no.

“Es la primera vez que salgo desde… tuve un bailecito. Estoy muy bien. Igual de boudo que antes. Vino sin aviso. Me veo obligado a agradecer a un montón de gente que me mandó saludos y mensajes mientras yo estaba por ahí”, comenzó Mirás, de 52 años, en el programa de Germán Paoloski, que emite Telefe.

Siguiendo su mensaje de agradecimiento, el actor se mostró muy emocionado al reconocer: “Me han llegado muestras de afecto que me hacen llorar, como la tuya. La verdad es que fue rara la situación cuando vería que alguien por la calle se alegraba de que yo estaba bien. Era muy rara esa situación de que alguien que yo no conozco pero que me conoce de toda la vida se alegre de que esté bien. Me hace llorar”.

Recordando las señales que recibió de su cuerpo, Fernán indicó: "Yo tuve un malestar que era como si me explotara la cabeza. Sentí que lo que pasaba era claramente algo de ese orden y eso ayudó porque pedí un médico a domicilio y le dije ‘me está por explotar la cabeza’ y era literalmente lo que pasaba. Me llevaron en ambulancia explicándome que me iban a operar".

"Yo dejé un par de mensajes despidiéndome porque era peligrosa la operación. (…) Si hablo de eso lloro, pero le dejé un mensaje a mis hijos fingiendo algo casual, pero dije ‘de última, que tengan un último mensaje’”, cerró, visiblemente conmovido.

Con Fernán Mirás recuperado, vuelven las funciones de ART al Multitabaris

ART, la obra que había sido suspendida en octubre pasado luego de que Fernán Mirás, uno de sus protagonistas, sufriera un aneurisma, regresará este sábado 22 al Multitbaris, informó el complejo teatral desde su cuenta de Twitter.

"Confirmado: desde este sábado 22 de enero regresa ART al Multitabaris. Las entradas adquiridas para funciones previas se canjean para cualquier otra del 22 al 30 de enero por el mismo canal por donde fueron adquiridas", se anunció sobre la nueva versión de la mítica obra que ahora encabezan Mirás junto con Pablo Echarri y Mike Amigorena (con dirección de Ricardo Darín y Germán Palacios) y que el año pasado había tenido que ser suspendida.

Las funciones de ART en la sala sita en Avenida Corrientes 831 son los miércoles, jueves, viernes y domingos a las 20.30, mientras que los sábados sube a escena por partida doble: a las 20 y a las 22.