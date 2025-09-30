Eduardo Feinmann dio detalles del encuentro de Mauricio Macri y Javier Milei.

Eduardo Feinmann sorprendió este domingo al dar a conocer información exclusiva sobre un encuentro reservado en la Quinta de Olivos. Según relató en su cuenta de X, el presidente Javier Milei recibió a Mauricio Macri y al ministro del Interior, Guillermo Francos, en una reunión que se extendió por más de tres horas y que marca el inicio de un acercamiento tras un año de distanciamiento.

“Más de 3 horas en Olivos. Domingo por la mañana. Milei, Macri y Francos. Se habló de todos los temas. Macri hizo un planteo sincero sobre el día después del 26. Su visión. Algunas cosas Milei las tomó, otras no. Macri hará silencio público, excepto un tw que dará a conocer en breve. Macri ya decidió hace tiempo: no le pondrá el cuerpo a la campaña”, escribió Feinmann en su red social, anticipando los detalles de lo conversado en la residencia presidencial.

Poco después, Mauricio Macri confirmó lo adelantado por el periodista con un mensaje en su cuenta oficial de X. “El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”, señaló el exmandatario.

Feinmann, que ya había adelantado la información, no tardó en responder al posteo de Macri con un escueto: “Tal cual lo había adelantado, la confirmación”. De esta manera, el periodista reafirmó que sus fuentes le habían dado precisiones certeras sobre un encuentro político de gran relevancia.

El contexto de la reunión de Mauricio Macri y Javier Milei

El contexto del cónclave no es menor. Milei y Macri no mantenían contacto directo desde hacía más de un año y ahora buscan recomponer la relación en medio de un escenario político complejo. El Gobierno nacional necesita reforzar sus alianzas para avanzar con las reformas que tiene en carpeta y consolidar la gobernabilidad, mientras que el expresidente se muestra dispuesto a colaborar, aunque sin una exposición pública activa en la campaña.

Según trascendió, no será el único encuentro: Milei y Macri ya planean volver a reunirse en los próximos días, en lo que se perfila como un nuevo capítulo de diálogo y acercamiento entre dos figuras centrales de la política argentina actual.