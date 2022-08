Fede Bal tendrá que operarse otra vez: el calvario de Carmen Barbieri

La capocómica demostró una vez más su amor hacia su hijo y le deseó buenos augurios en esta intervención. Federico Bal deberá operarse nuevamente tras su accidente en Brasil.

Carmen Barbieri se mostro angustiada por una nueva intervención quirúrjica que debieron hacerle a su hijo, Federico Bal. La actriz, vedette y conductora de televisión relató con detalles cómo será la operación que le harán al artista.

"Él no quería que lo contara. Es la tercera operación en su brazo, no es que lo operaron mal, pero parece ser que hay que cambiarle un fierrito que le pusieron adentro de la médula. Fede me explicó que se quebró el radio y el cúbito, y uno de esos no está soldando con esa plancha que le pusieron. Entonces, se la tienen que sacar y reemplazarla por unos clavos y otras cosas", comenzó su descargo la exjurado de Bailando por un Sueño.

Barbieri aseguró que su hijo saldrá óptimo de su operación y que podrá hacer gimnasia y ejercicio físico. "Por eso estuvo trabajando tan duro, para dejar grabados programas para Resto del mundo, y después vuelve a viajar a Estados Unidos, a Boston", agregó la actriz. Y cerró: "Sé que va a ir todo bien y no quiero que sufra pero él se la banca y no está bajoneado ni nada de eso. Lo que más le dolió fue dejar el boxeo, porque no sé si va a poder seguir pegando. Pero yo creo que todo va a volver a la normalidad. Él está bien, en buenas manos".

Fede Bal sobre el accidente que sufrió en Brasil

"En el momento del accidente mantuve mucha cordura. Me vi el brazo todo salido, salía sangre para todos lados y dije: 'Me fracturé, ¿alguien puede hacer un torniquete?' Con una tranquilidad que no sé ni de dónde salió", comenzó su descargo el actor en diálogo con Intrusos. Y cerró: "Llegamos a la guardia, me suben a una silla de ruedas y en un momento agarra un zócalo y me tira al piso, Flor. me rompí la nariz, tengo la nariz toda rota".

Bal se quebró en lágrimas cuando continuó su relato: "El médico me agarró la mano -me pongo a llorar porque tuve mucho miedo- y me dijo que mucha gente llega con accidentes así y no la cuentan porque es un deporte de mucho riesgo". Y cerró: "Me corté el brazo en cuatro partes, tengo los huesos todos rotos. Cuando mi mamá se entera de esto mi mamá y mi novia empiezan a llamar a Daniel (Scioli) con quien tenemos una amistad muy grande, que es el embajador de Argentina en Brasil".