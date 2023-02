Fede Bal comunicó su drástica decisión "para toda la vida" tras el escándalo

El famoso actor se refirió a la polémica por la serie de infidelidades a su exnovia y confesó que ya tomó una decisión definitiva.

A semanas de haber protagonizado uno de los escándalos más fuertes del verano, Fede Bal se despidió de la temporada al comunicar la drástica decisión personal que tomó a raíz de la polémica. El actor se sinceró sobre la polémica, contó que "muchas cosas son verdad" y confirmó que tomó una determinación "para toda la vida".

El famoso actor le fue infiel a su novia, Sofía Aldrey, y a partir de algunos chats filtrados, se conoció que estuvo involucrado con muchas mujeres del medio durante sus años de noviazgo. Luego de ser interceptado por varios móviles a la salida del teatro en Carlos Paz, ciudad en la que brilló durante la temporada de verano con Kinky Boots, Bal decidió hablar sobre el escándalo en LAM al haber dado por finalizado su serie de shows en Córdoba. Fue en este espacio que aseguró que le resulta imposible "tener una relación monogámica".

"Soy el protagonista de los chats que se filtraron. Hay cosas que son mentiras y muchas que son verdad, por eso me separé, sino no estaría separado. Pero yo no tengo mucho más para aclarar", dijo el hijo de Carmen Barbieri sin ánimos de profundizar en el tema. Sin embargo, luego fue consultado por la posibilidad de mantener una nueva relación a futuro y el actor se sinceró: "Nunca más en la vida. Nunca más en la vida".

En este marco, y ante la sorpresa del notero por esta confesión, Bal profundizó: "Una relación monogámica, no puedo, no me sale". Por último aseguró que no tomará medidas legales con su ex por haber filtrado los chats y que prefiere quedar en "buenos términos" con ella dentro de los posible.

La dura reacción de "El Chato" Prada por los supuestos chats de Fede Bal y Lourdes Sánchez

Lourdes Sánchez reapareció en la televisión tras se apuntada en los medios por sus supuestos chats con Fede Bal en medio de la polémica de infidelidades que salpica al mediático. "Empecé a temblar", reconoció la bailarina al contarle a LAM (América TV) cuál fue su reacción y la de su pareja, "El Chato" Prada, al enterarse del escándalo.

"Cuando me hablaron de los chats de Fede Bal empecé a temblar", expresó la bailarina que quedó involucrada en una polémica luego de que Fede Bal y Sofía Aldrey se separaran -en ese momento, muchos magazines pusieron a Sánchez como una tercera en discordia- años atrás. Lo cierto es que la bailarina está en pareja con el productor de televisión Pablo "El Chato" Prada desde hace 12 años y cuando se hicieron públicas las acusaciones de supuestos chats con Bal la pareja mantuvo un tenso intercambio.

Consultada por las angelitas, Sánchez contó cómo fue la charla que mantuvo con "El Chato" una vez viralizados los supuestos chats: “Cuando vimos los chats, le dije: ‘Esto no es mío’. Enseguida le comenté: ‘Son falsos. No tengo olor a culo, huelo rico. Eso fue lo que más me molestó, porque yo huelo rico hasta transpirada. Soy súper cuidadosa. Horrible esa conversación. Pero bueno, la verdad que la pasé mal. Sobre todo por Pablo, él recibió mensajes horribles. De todo”. Al parecer, la reacción de Prada fue breve, letal y restando interés a la polémica: “Me dice: ‘A mí no me pasa nada’”.

“Estaba más preocupado por el beso que se dieron en la pista (con Bal)”, disparó Ángel de Brito, en referencia al beso que ella y Bal se dieron en el Bailando por un sueño. “Por eso, él sabía que yo podía caer en esa volteada porque nos dimos un beso que fue consensuado en esa época también. Lo hablamos con el Chato, Fede le preguntó a él. Fue para sumar, no por otra cosa”, finalizó Sánchez, desmitificando sus supuestos chats con el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal.