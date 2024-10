Fátima Florez le cantó las 40 a Yuyito González y tiemba Milei: "Esas cosas raras"

El inesperado comentario de Fátima Florez que causó revuelo en el espectáculo.

Fátima Florez es una de las personalidades más reconocidas del espectáculo y su figura tomó más trascendencia cuando se puso en pareja con el presidente Javier Milei, con quien terminó su relación en abril de 2024. A meses de la culminación del romance, la imitadora se refirió a este tema con un comentario entre líneas hacia Yuyito González que causó revuelo en el ambiente.

En diálogo con el ciclo Futuro Imperfecto que se emite por Radio Con Vos, Fátima Florez brindó declaraciones para repasar su actualidad laboral en el teatro y profundizó respecto a su vínculo con Javier Milei. "Nosotros te queríamos más tiempo como Primera Dama", le dijo la conductora para dar el pie a hablar sobre este tema.

"Sí, mucha gente me quería más tiempo. Lo atravesé como pude, obviamente que para nadie es tan fácil ¿no es cierto? No me voy a hacer la superheroína porque no es que terminás una relación y al día siguiente 'ay que divino que está todo'", dijo en primera instancia. "Tenemos muchas cosas en común, como lo infantil. Yo no pierdo esa niña interna y los dos tenemos eso", sumó la actriz.

En un momento de la entrevista, le consultaron si todavía mantiene un vínculo con Javier Milei y lanzó un comentario entre líneas hacia Yuyito González, quien fue cuestionada por piropear al presidente públicamente mientras ambos estaban en pareja. "Todo super bien, la mejor de las ondas pero no estamos en contacto. Además yo soy hiper respetuosa de cuando una persona está en pareja. Para mí no va eso de zorrear, viste, esas cosas raras no", soltó.

Fátima Flórez reveló un detalle de su relación con Javier Milei: "Se hizo difícil"

La actriz y comediante Fátima Flórez rompió el silencio y brindó detalles de su relación con el presidente, Javier Milei. La revelación de la artista llegó justo el día en el el mandatario cumplió años y lo festejó con su actual pareja Amalia "Yuyito" González.

A seis meses de haber anunciado su separación, la humorista habló sobre el tiempo que compartió con el presidente, las cosas que tenían en común, el motivo de su ruptura y ofreció pormenores íntimos que podrían no caer bien a la actual "primera dama". "Fue un amor muy apasionado. Al principio, lo guardábamos porque yo venía de una relación larga y conocerlo me tomó por sorpresa. Lo teníamos guardado y, de un día para el otro, se supo", detalló Fátima Flórez en una entrevista con la señal estadounidense Univisión.

En ese sentido, la actriz aseguró que con el presidente Javier Milei tiene muchas cosas en común: "Él es cómo yo. Nos gusta divertirnos y hacer humor. Tenemos muchas cosas en común. Tenemos esa cosas infantil, cómo yo, que no pierdo mi niña interna". Para continuar con el tema, Fátima Flórez también se refirió a los motivos de la ruptura con Javier Milei. "Trataba de manejar mis tiempos para poder estar con él y manejar mi carrera, pero después se hizo difícil. De todos modos, fue todo súper bien en nuestra relación y terminamos en muy buenos términos".

Por último, tras ser consultada por la relación del presidente con la conductora y ex vedette Yuyito González, la humorista hizo un picante comentario fiel a su estilo: "Nosotros ahora no estamos más juntos. Yo soy muy respetuosa. A ver si todavía le hacen un tirón de orejas, no quisiera que eso pase".