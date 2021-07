Famosa cantante destrozó a La Voz Argentina: "Hay que tener estómago para estar ahí"

Quien se manifestó contra el certamen no fue otra que Lissa Vera, surgida de uno de los concursos que también se emitieron por Telefe. A su vez, la integrante de Bandana no sabe si "recomendaría" participar.

Lissa Vera realizó polémicas declaraciones contra La Voz Argentina. Si bien enalteció la labor del jurado integrado por Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Lali Espósito, quien supo salir de Por Stars dejó en claro que no se sumaría al programa por motivos que causaron revuelo en las redes sociales.

"Me da un poco de cosita porque yo estuve del otro lado y decirle que no a alguien que va con todos sus sueños y su ilusión me parte el alma. Es la contención que una le quiere dar al chico que viene con su ilusión, su sueño, sus ganas de cambiar su vida y la de su familia. Eso es muy fuerte. Hay que tener estómago para estar ahí. La verdad que felicito a todo el jurado porque es una tarea difícil", sentenció Lissa Vera en diálogo con Por si las moscas, llamando la atención por la última frase manifestada.

En cuanto a la participación de jóvenes y adultos que se presentan al certamen para intentar tener suerte, Lissa Vera también se manifestó de manera llamativa y desalentó a quienes asistan: "No sé si lo recomendaría. Para tener una experiencia y probarse a sí mismos, quizás sí. Pero que no esperen mucho de lo que les puedan dar. Que lo tomen como una experiencia y que traten de tener su carrera, de ganarse sus seguidores con su talento. Hay muchos que dejan de cantar o se sienten frustrados, que se lo tomen con tranquilidad, no es el fin del mundo si se caen de ese reality".

Patricia Sosa apuntó contra Ricardo Montaner por el trato a una participante

Una vez más, Patricia Sosa desató la polémica contra Ricardo Montaner en La Voz Argentina 2021 (Telefe) cuando se mostró en desacuerdo con su colega del jurado a través de una publicación en su cuenta de Instagram (@patriciasosaoficial) con relación a la devolución a María Belén Abba, que interpretó “Almost is never enough" ("Casi nunca es suficiente”).

La cantante, compositora y actriz argentina de 65 años no coincidió con "Ricky" por sus palabras a la participante que cantó la canción de Ariana Grande y Nathan Sykes. "Eehhhh??????? Qué pasooooooo????? Pobrecita… Está agradecida. Cantás muuuyyyyy bieennnnn!", posteó textualmente Sosa, que le adjuntó el video del momento de las palabras de Montaner para la joven. Algo similar a ello había hecho en el pasado reciente con otros concursantes como Luis Carrasco y Morena Feit.

La devolución de Montaner a Abba que desató la furia de Patricia Sosa

El encargado de evaluarla no pareció conforme con el desempeño de ella, al igual que el resto de los jueces, y fue contundente: “Tengo que decirte dos cosas. Una, que no tengas caras de reprobada porque no te estamos reprobando, ¿ok? Y no tenemos autoridad para reprobarte. Simplemente cada uno tiene su razón por la cual no dio vuelta. No estás reprobada”.

“La segunda cosa que te tengo que decir es que muchas veces la elección de la canción es la que nos hace la diferencia de estar de un lado o del otro. Sentimos que esta canción no dice lo que las posibilidades de tu voz podrían haber dicho”, profundizó Montaner.