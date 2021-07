Ricardo Montaner humilló a Lali Espósito en La Voz Argentina: "Ve problemas en la gente"

Ricardo Montaner se la pudrió a Lali Espósito en La Voz Argentina. Así fue el tenso momento que se vivió en el programa de Telefe.

La Voz Argentina 2021 está en su mejor momento en el programa emitido por Telefe. En la noche del último lunes, Ricardo Montaner y Lali Espósito tuvieron un cruce que entretuvo mucho a los fanáticos del exitoso ciclo de canto. Luego de la participación de una joven talentosa, ambos músicos se pelearon en vivo y protagonizaron un fuerte cruce de palabras.

Milagros se subió al escenario y desplegó toda su magia con una impactante voz. Montaner fue el primero en apretar el botón rojo y en darse vuelta de la silla. Sin embargo, y a pocos segundos del final del tema, Lali también siguió los pasos del experimentado artista, por lo que el ambiente se puso un poco áspero.

"¿Por qué te tuviste que dar vuelta? Si te diste vuelta cuando estaba terminando la canción", le disparó Montaner a la joven estrella del pop para humillarla . Inmediatamente después, Lali se defendió con un argumento sostenido, y dirigido a la participante: "Aprovecho para invitarte a mi equipo. Me parecés una chica con una voz especial. Quiero saber hasta dónde podés llegar. Creo que la gente también siente eso en su casa así que te invito".

Ricardo Montaner y Lali en La Voz Argentina

Una vez más, y con un tono picante, Montaner se diferenció y lanzó: "A diferencia de Lali, yo te noté perfecta. Es probable que ella vea defectos en la gente que yo no veo. Yo me fijo inclusive en cualidades de la persona. Yo no abordo a la persona, a primera vista, y le digo los defectos que tiene. Les digo las cualidades que tienen".

Tratando de convencer a la participante, el padre de Mau y Ricky le comentó: "Tú tienes cualidades y creo que en el equipo podría encontrar el mejor repertorio para tí, hacer que tu voz fluya más y llegue a lugares que no podamos ni imaginar. Te felicitar y te invito a pasear en este camino de La Voz conmigo".

Sin embargo, los esfuerzos de Montaner fueron completamente en vano. Es que Milagros finalmente decidió sumarse al equipo de Lali Espósito, detalle que generó la bronca en el experimentado artista.

Patricia Sosa explotó contra La Voz Argentina

La reconocida cantante Patricia Sosa cuestionó a los miembros del jurado de La Voz Argentina. La semana pasada, Luis Carrasco,-joven pintor de Villa Regina, Rio Negro- cantó la zamba Alfonsina y el mar, de Mercedes Sosa y emocionó a todos pero quedó fuera de concurso. Los jurados terminaron disculpándose con el cantante por no haberlo seleccionado. “O sea que por muy bueno y ponerle la piel de gallina a los jurados lo bocharon. Ojo, chicos…”, escribió en Instagram, donde sumó un fragmento en video de las declaraciones de los coaches.