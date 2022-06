Faltó al casamiento de Pepe Cibrián y desató un escándalo: "Se fue de boca"

Tras celebrar su sorpresiva unión matrimonial, Pepe Cibrián finalizó su amistad con una famosa actriz debido a su ausencia en la fiesta.

Luego de varios meses en pareja con un joven que conoció en la aplicación de citas, Tinder, Pepe Cibrián decidió celebrar su compromiso. El viernes 25 de junio realizó la ceremonia y el lunes 27 la fiesta junto a sus amigos y familiares más cercanos, pero no todo fue color de rosas. Según trascendió, una invitada muy importante estuvo ausente y generó un gran escándalo, ya que finalizó su relación con Cibrián de forma abrupta.

La noticia se conoció en una reciente emisión de Intrusos. La panelista Marcela Tauro fue la encargada de contar detalles sobre esta celebración y anunció que la madrina del casamiento fue la gran ausente de la jornada. "Fue un escándalo. Casamiento sin madrina: no la dejaron entrar", reveló la periodista al aire del programa de América TV.

La gran ausente fue Georgina Barbarossa, íntima amiga de Pepe Cibrián y la elegida para ser la madrina de casamiento. Aunque si bien la actriz y conductora si asistió a la celebración del día viernes, durante el fin de semana tuvo una discusión con su amigo y quedó fuera de la fiesta. "Le dijeron: 'no vengas' y la bloquearon. Georgina no pudo entrar a la fiesta de Pepé y Nahuel. ¿Que pasó? Se fue de boca, lo entregó en el programa de ella", reveló Marcela Tauro.

"La polémica empezó cuando Georgina dijo en su programa (A la Barbarossa emitido por Telefe) que sus amigos no querían que Pepe se casara", aseguró Marcela Tauro y amplió: "Entiendo que Georgina, como amiga, se lo tendría que haber dicho en privado". Luego la situación se elevó a debate dentro del panel e incluso hubo quienes aseguraron que los dichos de Barbarossa influyeron, ya que el festejo de Cibrián no fue un casamiento tradicional sino un "festejo del amor".

Cabe recordar que el enojo de Pepe Cibrián habría surgido luego de las fuertes declaraciones de Georgina Barbarossa al aire de su programa en Telefe. "Yo no quería que se casara. Porque ahora le está yendo bien en Drácula, conoce a un hombre mucho menor que él y en tres meses se casa. Yo no quiero que le afanen", fueron las palabras de la actriz que habrían indignado al actor.

Pepe Cibrián explotó en El Trece y amenazó con irse: "Muy desagradable"

Pepe Cibrián está cerca de casarse y brindó una extensa entrevista para El Trece para contar los detalles de este momento. Sin embargo, un comentario de un popular periodista de espectáculos lo enfureció en vivo y amenazó con irse del canal.

El tenso momento pasó en Nosotros a la mañana, ciclo que conduce Joaquín "El Pollo" Álvarez. Allí conversaron sobre la historia que unió al productor teatral con su pareja y relataron cómo el padre del joven le deslizó la idea de casarse. En ese momento, Pablo Montagna interrumpió para dar su parecer. "En noviembre le vas a dar el pase a Monti para que cuente la escandalosa separación. ¿30 años y te casás porque tu papá te dijo? Esto va a terminar mal. Después cuando Pepito 'diga me falta tal cosa', no llamen a la policía. Tengo miedo pepito".

Tras aclarar que esta era una particular opinión de Montagna, el presentador le dio la bienvenida a Pepe Cibrián al ciclo, pero este no dejó pasar el comentario de Pablo y expuso su enojo en vivo: "Pollo, antes que nada quisiera aclarar algo con mi amigo Monti y con este chico que no conozco; primero ya yo soy un señor muy grande como para que a mí el padre de nadie me diga que se va a casar alguien conmigo".

"Por eso mismo", redobló la apuesta Pablo Montagna, quien parecía seguir firme en su postura. Cibrián interrumpió enojado a Montagna: "Déjame hablar, porque si no me voy. Eso no es cierto, es una tontería y realmente afecta a la buena imagen de su padre, de Nahuel y la mía". El también actor contó cómo habría sido la situación que relató Carlos Monti y que dio lugar a este mal entendido: "Fue diferente. Yo un día estaba en su casa y dije delante de su padre y sus hermanos: '¿Qué pasa si nosotros nos casamos?', y él me respondió 'si ustedes van a ser felices, es la decisión de ustedes'. Tiempo después, él preguntó que si nos casábamos y le dije que sí, que en un junio. Eso fue la conversación".