Facundo Arana rompió el silencio tras la denuncia de Romina Gaetani

Facundo Arana rompió el silencio a más de un mes de la fuerte denuncia que hizo Romina Gaetani en su contra. "Me definen mis acciones", aseguró el actor en diálogo con LAM, donde también contó cómo fue el encuentro que tuvo con su colega para limar asperezas.

Hace algo más de un mes, Romina Gaetani sorprendió a todos cuando reveló el maltrato que había sufrido por parte de Facundo Arana cuando trabajaron juntos. En su relato, la actriz contó que su colega le había asegurado que "si fuera hombre la cagaría a trompadas" y la tildó de "puta falopera". Si bien se barajó la posibilidad de que este cruce se arreglara judicialmente, lo cierto es que los actores se juntaron y limaron asperezas.

El cronista de LAM fue en busca de Facundo Arana para saber cómo seguía la cuestión y el actor rompió el silencio. "Por ser un tema tan sensible lo dejamos en manos de abogados, nos encontramos nosotros y resolvimos nuestras diferencias. Nos pusimos de acuerdo, nos miramos y nos abrazamos", aseguró Arana, que también definió a la situación como "intenso y difícil".

"A mí me definen mis acciones, soy como soy. Con ella tenemos mucha confianza y nos hemos dicho algunas cosas", agregó el actor. Sobre el encuentro a solas que tuvo con Romina Gaetani, Arana opinó que "es muy lindo escuchar y ser escuchado" durante una conversación. En ese sentido, sumó: "Nos pusimos de acuerdo. Vivimos nuestra profesión con mucho respeto por el otro. Me sorprendió todo pero ya está todo aclarado y eso me dio mucha paz".

Entonces el cronista quiso saber por qué no firmaron finalmente el documento que habían preparado sus abogados. "Nos miramos a los ojos y ya está", replicó el actor. A continuación, el periodista de LAM le consultó si volvería a trabajar con Gaetani, y Arana fue tajante: "Sí, y esa pregunta yo no se la haría nunca a ningún artista. No se hace, no se dice. Nunca sabés cuando le estás cavando una tumba a alguien". Además, también se refirió a las declaraciones de Maju Lozano, que también la había pasado mal trabajando con Arana, pero el actor aseguró que no tenía nada para decir al respecto.

La disputa entre Facundo Arana y Romina Gaetani

La actriz denunció en LAM a su excompañero y dio a conocer que vivió situaciones violentas a nivel laboral con él. Días más tarde, en una mediación, los artistas pusieron en perspectiva las situaciones relatadas por Gaetani en televisión y llegaron a entenderse. "Hablaron de sus ganas de hacer cosas juntos, Facundo quería explicar y comprender todo lo que había sucedido", precisó Fernando Burlando, abogado de Arana en su conflicto con su colega.

Actrices como Mariana Genesio Peña, Natalia Oreiro, Sabrina Garciarena y Mercedes Funes salieron a respaldar a Arana en sus redes tras la denuncia de Gaetani y relataron sus buenas experiencias laborales con él. "Solo paso por acá para recordarles que Facundo Arana es de los compañeros de trabajo más respetuosos y cariñosos que conocí", expresó Genesio Peña.