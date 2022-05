Facundo Arana llevará a Romina Gaetani a la Justicia tras el escándalo

Facundo Arana adelantó que iniciará acciones judiciales ante el conflicto con Romina Gaetani, quien lo acusó de haber ejercido violencia sobre ella en varias situaciones, como en sets de grabaciones y en producciones de fotos. El actor negó todas las acusaciones y ahora se prepara para llevarla a la Justicia.

Según la actriz, Arana tuvo “actitudes violentas”, como pegarle gritos, golpear objetos cuando tenía ataques de ira y aseguró que incluso la llamó “puta falopera”. El actor desmintió todo esto y evitó dar testimonios al respecto. En cambio, ya se contactó con el abogado Fernando Burlando para iniciarle un juicio.

Historia subida por Facundo Arana a su cuenta de Instagram.

“Buenas noches. A partir de los hechos ocurridos en los últimos días, hemos tomado la decisión de pedir el patrocinio del Dr. Fernando Burlando. Gracias”, publicó el actor a través de sus historias de Instagram. Sobre el escándalo en sí, se negó a dar declaraciones. Por otro lado, su esposa, la modelo María Susini, publicó un descargo asegurando que Arana “es la víctima” y que “no es una persona violenta”.

Apenas salió a la luz la polémica, el actor se contactó con Luli Fernández, panelista de Socios del Espectáculo, para desmentir las acusaciones. “Me dijo un montón de cosas que me pidió que me las guarde, pero sí quería que dijera lo siguiente… Me dijo que fue totalmente sorpresivo y que lo de Gaetani le generó más allá de una sorpresa un profundo dolor porque la quiere”, relató la panelista.

Tal como sucedió, Luli había adelantado que “es un tema muy serio” y que “no se lo va a ver brindando ningún testimonio”. “Está siendo muy cauto con qué pasos va a seguir y las novedades nos las vamos a enterar por abogados o un comunicado”, cerró Fernández.

La denuncia de Romina Gaetani sobre Facundo Arana

El 20 de mayo de 2022, Gaetani estuvo como invitada en LAM y brindó una entrevista sobre su carrera y su vida personal. Cuando le preguntaron por su relación con Facundo, Romina contó que tuvo “situaciones no gratas con él” cuando actuaban juntos en novelas televisivas.

“Tuvo actitudes violentas conmigo ahí adentro y eso lo terminó de demostrar. Griterío, palabras que no están buenas, golpes en la mesa… Era algo ahí en el trabajo, decía 'che yo opino esto de tal escena' y quizás tenía un arranque abrupto”, recordó la actriz. Romina incluso aseguró que hay testigos que vieron todos esos episodios de violencia.

Entre otras situaciones, también contó que en una fiesta de la revista Paparazzi les estaban sacando fotos y Arana se le acercó al oído, la miró “con su mejor sonrisa” y le dijo: “Si fueras hombre, te cagaría a trompadas”. Por último, contó que en otra ocasión le dijo: “¿Tanto quilombo por ser una puta falopera?”.