Explosivo descargo de Dalila en LAM: "Se fueron al carajo"

La cantante de la movida tropical rompió el silencio luego de las criticas por un video en el que se la vio rara sobre el escenario.

Dalila fue blanco de las críticas cuando se difundió un video de uno de sus shows. En las imágenes se veía a la cantante con un comportamiento extraño sobre el escenario. En su momento se dijo que la artista estaba borracha en y que tenía graves problemas con el alcohol. Cansada de que la gente hable, la vocalista estuvo en LAM donde rompió el silencio y contó su verdad.

En diálogo con Ángel de Brito, Dalila expresó: "Yo creo que nadie es dueño de hablar de la vida del otro, de lo que toma, de lo que fuma o de lo que sea, porque acá ninguno es santo y menos en la noche. Me encanta tomar champagne, pero lo de la adicción me causó gracia. Me jode que metan a mis hijos en mis temas. Calculo que cualquier madre le pasa, que digan lo que digan de mis hijos sea cierto o no, no me cabe ni ahí".

Dalila.

Dalila se sinceró con respecto a lo que ocurrió esa noche: "Que me había tomado un par de copas, es cierto. Y que me agaché a saludar una chica, la chica me tironeó y los de seguridad me sacaron, también es cierto. Ahora, de ahí a decir que se quedaron sosteniéndome para cantar, ya me parece que le agregaron un toquecito. Y lo del tema de mi hijo también se fueron al carajo. Sinceramente no sé quiénes lo pubicaron".

La artista de la movida tropical también hizo referencia a la falta de reconocimiento por parte de los medios que la hicieron nota de tapa por un escándalo y no por los éxitos que forjó durante toda su trayectoria: "En 24 años de carrera nunca, jamás en la vida fui tapa de revista. Ahora, con una cosa así sí. Fui tapa de revista y diciendo en un enorme cartel que sufro de alcoholismo".

Dalila habló de su relación con el alcohol

Nazarena Vélez le preguntó con mucho respeto si ella sentía que podía controlar sin problemas el tema del consumo del alcohol. La respuesta de Dalila fue: "Se cuáles son mis límites al tomar alcohol. Es la primera vez que me pasa una cosa así, no lo vi tan trágico. Sé perfectamente que no soy una persona que consumo alcohol ni siquiera todos los días".

Dalila.

Con respecto a las drogas, Dalila expresó: "La droga para mí no. Que soy antidroga, sí, es verdad. No la permito tampoco en el ambiente que trabajo". Con suma honestidad la cantante se manifestó para dar su punto de vista respecto a estos temas.