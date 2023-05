Exfigura de América apuntó contra Rolando Graña: "Así le fue"

Un conductor relevó la trama secreta detrás de su desvinculación del canal de noticias del Grupo América.

Robertito Funes Ugarte revivió un viejo escándalo televisivo. El periodista quedó envuelto en un conflicto con su colega Nancy Pazos y concedió una entrevista para aclarar al situación. Pero el mendocino también aprovechó la oportunidad para desquitarse con su ex jefe Rolando Graña.

Todo comenzó por el rencor de Pazos con el cronista, a quien acusó de quitarle un trabajo. “Recomendé a Robertito Funes para una radio, y terminó ocupando el horario que me habían ofrecido a mí. Hoy, lo detesto. Pero seguro que se me va a pasar. Quiso hacer las paces la noche de la final de Gran Hermano pero no pude caretear”, sostuvo la periodistas hace algunas semanas.

Ugarte es el conductor de Co te va, co te va, el ciclo de Radio AM 990 (hoy Radio Splendid) que va de 12 a 14 durante la semana. Pero inicialmente esa franja horaria iba a ser de Nancy: "Nunca me llevé mal, al contrario, pero me re cagó un laburo mal y quedé dolida", manifestó Pazos.

Fue por ese motivo que en A la tarde, el programa conducido por Karina Mazzocco en América TV, llamaron a Robertito para aclarar la situación. Aunque el periodista le resto importancia al conflicto: “Yo fui a buscar laburo; Nancy nunca me recomendó en la radio. Cuando me dieron ese horario, le comenté a ella que me lo habían ofrecido y se enojó. En la radio dije que si era de ella no quería saber nada, pero me dijeron que la estaban esperando desde hace tres meses y como no apareció quedó libre el espacio”.

Roberto Funes Ugarte fulminó a Rolando Graña

Para sorpresas de todos, Robertito aprovechó la entrevista para apuntar contra una de las autoridades del canal: Rolando Graña, quien se desempeña como gerente de noticias del Grupo América. Lo llamativo es que el periodista formó parte de la señal hasta el año pasado y su desvinculación aparentó ser en buenos términos.

Sin embargo, Funes Ugarte relató que su desembarco en la radio se dio luego de ser despedido de la señal de cable del Grupo América. "Cuando yo me quedo sin laburo ahí en A24, porque hay que decir que Graña me rajó porque no le caía bien, entonces me sacaron del canal", sostuvo y subrayó: "Lo digo sin ningún problemas porque fue así, yo venía laburando con la (Mariana) Contartessi, no le caía en gracia a Graña y bueno... creía que iba a levantar el rating y así le fue".

Robertito fue el conductor hasta diciembre de 2022 del programa El diario de la tarde. En ese entonces, el conductor había afirmado que renunció porque tenía muchas trabajos: "Tengo mucho laburo, tengo varios kioscos, en Telefe y la TV pública. Con tanta cosa, uno quiere dar el 100% siempre y evidentemente, hay cosas que uno ha descuidado. Voy a descansar un poquito". Sin embargo, ahora reveló que su tarea en el canal terminó por decisión de Graña.