El dictamen de Rolando Graña por la llegada de Tinelli a América: "Gente caprichosa"

El gerente periodístico del Grupo América aclaró los rumores sobre un enfrentamiento con Marcelo Tinelli y comentó que piensa sobre el conductor de ShowMatch.

Los humores de algunas figuras de América TV se habrían caldeado tras la llegada de Marcelo Tinelli a la señal, en el cargo de la gerencia artística de la señal. La convulsión que esto generó hizo que se filtrasen algunos comentarios de periodistas que estarían con malestar por la presencia del exconductor de El Trece y uno de ellos habría sido Rolando Graña, actual gerente periodístico del Grupo América, quien salió a aclarar los rumores de enfrentamiento.

Uno de los cronistas de Socios del Espectáculo (El Trece) fue a buscar a Rolando Graña y le preguntó: "Se habla sobre la llegada de Marcelo, Graña molesto...". Ante estos dichos, el periodista se mostró firme y afirmó, en tono cortante: "No, somos gente de la industria...".

No dando el brazo a torcer, el periodista volvió a presionar a Graña y expresó: "Baby está molesto... Me dijo 'lo saco a patadas si Tinelli me ocupa la cochera'". Sobre los dichos de su compañero, el gerente periodístico de América TV indicó: "Baby me gasta a mí...". Y para terminar con las versiones que lo muestran enfrentado a "El Cabezón" Graña sostuvo: "Todos somos gente de la industria, salimos en cámara, laburamos poniendo la cara, pero somos gente de la industria, de los escritorios. Somos gente de la industria, no somos gente caprichosa".

Cambios en América TV: Marcelo Tinelli definió que pasará con Intrusos y hay preocupación

El ciclo de espectáculos Intrusos (América TV), que actualmente es conducido por Flor de la V, tiene más de dos décadas en la pantalla del Grupo América y es considerado el "dueño" del mediodía. Sin embargo, Tinelli tiene otros planes para el futuro de la programación del canal y el histórico ciclo creado por Jorge Rial sería uno de los mayores perjudicados en los cambios

Tras la llegadas de Mariana Fabbiani y Mirtha Legrand, quedó claro que el expresidente de San Lorenzo tiene la última palabra al momento de elegir quienes tendrán un espacio y el programa liderado por Flor de la V tiene su lugar asegurado. Aunque sufrirá algunas modificaciones. Ángel de Brito confirmó en un posteo en sus historias de Instagram que Intrusos volverá a cambiar de horario. De acuerdo a la información del conductor de LAM, el ciclo de chimentos estará al aire más temprano, a continuación de Desayuno Americano, el programa que tiene Pamela David.