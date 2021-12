Eugenia Tobal recordó su conflicto con La China Suárez: "Fue muy duro"

En medio del Wandagate, la actriz rompió el silencio y habló del mal momento que vivió en su separación de Nicolás Cabré con La China Suárez como protagonista.

Si faltaba un testimonio clave en el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia "La China" Suárez era la voz de Eugenia Tobal, quien tiene una historia conflictiva con la actriz que se hizo famosa en Casi Ángeles. Sin meterse demasiado en la polémica, pasó por Los ángeles de la mañana (LAM) y recordó el mal momento que vivió en su separación con Nicolás Cabré.

A casi diez años de ese momento, la actriz fue consultada por la ex Casi ángeles, que tras su affaire con Mauro Icardi hizo un descargo en el que reconoció haber sido víctima de la mentira de los hombres con los que se relacionó. “No me acuerdo si yo estaba separada”, lanzó en LAM con una risa pícara sin aclarar de forma explícita si Cabré le había sido infiel o no.

Y agregó: “En ese momento no elegí hablar porque tenía una cosa más importante que hacer: sanar. No vivo con el resentimiento. Lo que pasó, ya pasó”. Cinthia Fernández se tomó de estas palabras para responder: "Si tuviste que sanar, es porque te hicieron daño", a lo que Tobal sumó: "Si, si, sin dudas. Me hicieron y la situación de perder el embarazo fue muy duro".

“Yo nunca hablé de nada, ni en ese momento ni ahora voy a tomar la palabra. Soy muy respetuosa. A Nicolás no lo volví a ver más, pero me había convertido en una piltrafa humana. Ya pasó mucho tiempo, perdoné. Después de haber perdido a mi madre todo lo demás me parece una pavada”, se le escuchó decir en una entrevista con Los ángeles de la mañana. Tras revelar que no guarda resentimiento ni con el actor ni con "La China" Suárez, reconoció que no tiene ningún problema en volver a trabajar con ellos, aunque nunca más se los cruzó.

La conflictiva historia de Eugenia Tobal y Nicolás Cabré

Nicolás Cabré y La China Suárez.

En mayo de 2011, Eugenia Tobal y Nicolás Cabré pasaron por el Registro Civil sorprendiendo a todo el mundo del espectáculo. Muchos creían que el soltero más codiciado había encontrado el verdadero amor, pero meses después todo terminó en escándalo.

Luego de perder un embarazo, la actriz se sumergió en una profunda tristeza, que empeoró cuando descubrió que el hombre con el que se había unido en matrimonio estaba viviendo un romance con "La China" Suárez.

La China Suárez y una frase desafortunada sobre Eugenia Tobal

La desafortunada frase de La China Suárez.

En abril de 2012, luego de salir de una obra de Jey Mammon, "La China" enfrentó a la prensa y habló de su incipiente historia de amor con Nicolás Cabré. Sin embargo, hizo declaraciones hirientes sobre Eugenia Tobal y en las redes no la perdonaron.

“No me interesa lo que pasa con Eugenia Tobal porque no es nada mío. No es ninguna traba para mí, nunca fui su amiga. No me importa Eugenia. Cuando uno se separa, se separa. Creo que es lo que importa. Igual no me voy a meter en eso porque no me interesa”, pronunció.