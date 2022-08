Estefi Berardi se enteró en LAM que le entraron a robar y colapsó: "Tengo a la policía en mi casa"

La panelista de espectáculos sufrió un momento de angustia en pleno vivo de LAM y se retiró del programa. Ángel de Brito informó cómo continuó su situación en su casa.

Estefanía Berardi vivió un angustiante momento minutos antes de salir al aire en LAM, donde trabaja como panelista, cuando le informaron que unos ladrones habían entrado a su domicilio. Ángel de Brito dio comienzo al programa con una explicación sobre el motivo de la ausencia de la angelita en el estudio de televisión.

"Como verán, Estefi no está acá con nosotros, ahora va a entrar. Estábamos por salir al aire... Y otra vez, le entraron, le quisieron robar en la casa. Segunda vez en el año, recién", enunció Ángel de Brito cuando comenzó la emisión de su ciclo de chimentos, con tono de hartazgo.

Berardi se hizo presente en el estudio de TV a los pocos minutos y relató en primera persona cómo fueron los hechos. "Me acaba de pasar porque se activó la alarma y me empezaron a llamar. Tengo a dos personas de confianza a las que llaman por si se activa. A veces me ha pasado que ha fallado la alarma y se disparó, a veces pasa. Y dije: ‘Uy, se me activó de vuelta’. No, tengo a la policía en mi casa, lleno de patrulleros, un chorro que volvió a entrar, rompió la reja", expresó la panelista de Mañanísima.

"Habíamos hecho un cerramiento, lo rompió, entró. Y como se disparó la alarma, se fue. Lo agarraron y está el chorro ahí con la policía, por eso que voy a tener que ir. ¡Ay, qué horrible vivir así!", agregó la angelita y en ese momento su compañera Yanina Latorre le aconsejó que se mudara de barrio. Berardi contó que habían cerrado su casa con una reja de muy buena calidad después de la última situación de este estilo en su casa.

"Ojalá que quede adentro el ladrón, porque siempre pasa lo mismo. Los agarran, ‘intento de robo’. No sé en cuánto salen, en dos minutos", deseó De Brito en alusión a la poca efectividad de la pena a quienes cometen el tipo de delito sufrido por Berardi y su novio en su casa.

Berardi fue a su casa para ver cómo estaba todo, a pesar de que su novio ya había ido, y desde allí le envió un mensaje a De Brito, quien contó: "Otra vez le destruyeron toda la casa. ‘Otra vez todo lo mismo, no se llevó nada. Sonó la alarma, mi novio vino y lo enganchó adentro. Y se escapó por los techos’, me dice".

El duro descargo de Ángel de Brito tras una muerte cercana

"Desde el primer día, toda tu familia te cuidamos y amamos. Nos volviste locos y diste batalla hasta tu final", escribió De Brito en el pie de foto de un posteo en el que se mostró con su perro Chester, quien había perdido su vida.