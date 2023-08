Estefi Berardi contó lo que nadie sabía del Kun Agüero: "No para"

La panelista de TV dio a conocer un dato sobre el presente personal del futbolista. Estefi Berardi contó lo impensado después de la separación del "Kun" Agüero.

Estefi Berardi dio a conocer cómo sería el presente de Sergio "El Kun" Agüero después de su separación de Sofía Calzetti. La panelista de El Trece y Ciudad Magazine contó la atareada agenda que tendría el padre del hijo de Gianinna Maradona en materia de encuentros íntimos, tras su ruptura amorosa.

El futbolista anunció su separación de su expareja hace algunos días y desde ese momento es tema de la prensa de espectáculos. "En realidad nos distanciamos unas semanas. Ya llevamos dos semanas y quizás tengamos dos semanas más. No es definitivo por ahora", contó el jugador de fútbol en diálogo con el cronista de Socios del espectáculo. "Lo real es que hoy estamos solos. Quizás se termine en serio o quizás no, pero la puerta para volver está", agregó el deportista ante el movilero del programa de El Trece.

En ese contexto, Berardi contó cómo sería la actual vida de Agüero: "Está haciendo vida de soltero porque no para de likear y seguir a chicas en las redes". Ese comentario de la panelista del ciclo nuevo de las tardes de El Trece, Poco Correctos, se suma a la revelación de la influencer de chismes, Pochi, quien soltó: "Mientras el Kun Agüero se dice soltero, Sofi anduvo por la Fiesta Bresh, mientras ella lo sigue en Instagram y él no a ella. A mí la otra vez que se dejaron de seguir, antes de irse de viaje a Las Vegas con amigos, me contaron que él es muuuuy celoso... Me da al típico el ladrón que piensa que son todos de su misma condición".

El cruce de Estefi Berardi y Carmen Barbieri en pleno vivo

La conductora de televisión se enojó con Berardi por haber faltado a su programa, donde trabaja como panelista, y sí haber acudido a Poco Correctos en el mismo día. "Yo cuando me enfermo, no me enfermo a la mañana solamente, me enfermo a la mañana y a la tarde. Yo si hago un show, y falto a Mañanísima, también falto a Los 8 escalones. No se hace eso. No sé por qué no está hoy con nosotros, una lástima", soltó Barbieri el día que Estefanía faltó. Asimismo, en el día que la panelista volvió al ciclo, Barbieri la retó: "Porque en la vida hay que ser agradecida, hay que avisarle a la conductora: ´No voy a venir´. Y yo te voy a decir: ´Claro, hacés muy bien. Andá. Sopleteate, así estás más bronceada'".