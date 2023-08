Esteban Trebucq recibió un inesperado mensaje al aire de América TV: "Al pelado ese..."

El conductor de La Cruel Verdad, ciclo de A24, se volvió viral por el sorprendente comentario que hizo una persona contra el periodista en un móvil. Ocurrió durante la última emisión de Desayuno Americano.

Esteban "El Pelado" Trebucq es una de máximas figuras de A24. El conductor en las últimas semanas estuvo en boca de todos los programas de espectáculos por su supuesto romance con Marcela Pagano, candidata a diputada por el espacio de Javier Milei. Pero este martes su figura se volvió viral por el comentario en su contra que salió en vivo en América TV.

Ocurrió durante la emisión de Desayuno Americano, el ciclo conducido por Pamela David en las mañanas de la señal, en medio de un móvil. El ciclo estaba tratando un hecho de inseguridad en Banfield, zona sur del conurbano bonaerense, y uno de los vecinos le dijo al cronista algo que nadie esperaba.

Luego de dialogar con el propietario de un comercio de la zona en donde se produjo el robo, el cronista se cruzó con un vecino y el hombre explotó contra Trebucq: "Al pelado ese que está en América TV, que se vaya a la reputa que lo parió", exclamó.

La frase generó sorpresa en el estudio del canal. Mientras el cronista solo atinó a decirle "gracias" al hombre, una de las integrantes del staff de Desayuno Americano se preguntó de qué pelado hablaba. La confusión se dio porque Trebucq no trabaja en América TV, sino en A24, la señal de cable del Grupo América.

El Pelado Trebucq confirmó lo que todos pensaban de Viviana Canosa

Esteban Trebucq es el conductor de La cruel verdad, programa que se emite en A24. Curiosamente, en dicho canal también trabajó Viviana Canosa, quien actualmente tiene su ciclo informativo en LN+. Es por esta razón que, entrevistado por LAM, "El Pelado" fue consultado sobre un supuesto affaire con su colega y él confirmó lo que muchos pensaban.

“Escuché en los pasillos de la radio todo el tiempo que le querés dar a Canosa. Lo escuché a Majul, que fueron a una cena y que en un ascensor se olieron…", lanzó Ángel de Brito. Su invitado, Esteban Trebucq, se limitó a sonreir y a sonrojarse por lo que estaba escuchando. Sin embargo, instantes después tomó la decisión de contestarle a su colega y confirmar lo que muchos suponían.

De manera tajante, el periodista le respondió al conductor de LAM: "No pasó nada... ya lo contó ella". En ese momento, Yanina Latorre lo cruzó y manifestó: “¡Sí! Estabas al lado y estabas intenso". Allí, "El Pelado" no pudo contener su incomodidad y las panelistas, conocidas como angelitas, le señalaron que se estaba poniendo "colorado".

“El sexo opuesto siempre me atrae, pero no pasó nada. No pasó nada ni va a pasar. Majul estaba obsesionado con el perfume de Yanina", lanzó Trebucq, intentando cambiar de tema y librarse del cuestionario al que estaba siendo sometido. Lo cierto es que, de acuerdo a lo que se vio en cámara, "El Pelado" pasó un momento incómodo.