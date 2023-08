El Pelado Trebucq reveló la verdad sobre su romance con Marcela Pagano

Esteban Trebucq se sinceró sobre los rumores de romance con Marcela Pagano, periodista y compañera de fórmula de Javier Milei.

Esteban "El Pelado" Trebucq rompió el silencio sobre los fuertes rumores de romance con Marcela Pagano. De acuerdo con estas versiones, que salieron a la luz días atrás, ambas figuras del periodismo estarían manteniendo una relación secreta desde hace varias semanas. Una vez más, "El Pelado" fue consultado al respecto y su respuesta despertó fuertes sospechas.

Rodrigo Lussich había anunciado en Socios del Espectáculo (El Trece) el incipiente vínculo. "Estamos en condiciones de afirmar este romance entre 'El Pelado' Trebucq y la periodista, hoy candidata por la lista de Milei, Marcela Pagano. ¡Esto es una bomba!", lanzó. Sin embargo, luego le consultaron a Trebucq y negó estas versiones. Ahora, fue interrogado al respecto una vez más y su respuesta sorprendió.

"Tu romance con Marcela Pagano... ¿existe o no existe?", lo increpó el movilero del programa. "Si existe, yo no sabía. Para tener un romance, ¿uno qué tiene que hacer?", respondió Trebucq. "No sé, invitarla a salir... No sé cómo será tu método", retrucó el cronista. "Sí, invitarla a salir, por lo menos. No, no...", agregó la figura de A24.

Sin embargo, enfatizó: "Nada que ver, chicos. Laburamos juntos... Ella fue muy cordial cuando entré a la señal, me contó un poco cómo era, porque estaba el programa de ella antes que el mío. Pero nada que ver, es más, no sé en qué anda ella". Cuando el movilero le respondió si Marcela podría ser el tipo de mujer con la que entablaría una relación, "El Pelado" dio una llamativa respuesta: "Podría ser".

Una vez más, aseguró que solo se trata de un rumor, así como ocurrió anteriormente, cuando se dijo que tenía un romance con Viviana Canosa. "Te juro que sino diría 'estoy de novio con Marcela Pagano'. Me inventaron con Vivi... Lo que sí es cierto es que a Marcela la conozco, a Vivi no tanto", recalcó. "¿Nunca fueron a tomar algo, de amigos, de conocidos?", indagó el periodista. "No, como amigos, pero nada que vos no te puedas imaginar. No pasó nada, andá y preguntale a ella", cerró Trebucq.

Los detalles sobre el supuesto romance entre Esteban Trebucq y Marcela Pagano

Según informó Lussich, "parece que algo tuvieron y después pararon" y actualmente "no se sabe en qué estado están" en cuanto a la formalidad de su relación. Por su parte, Paula Varela sumó que tienen muchas cosas en común. "Los dos son bastante volcánicos a la hora de hablar. Son dos personas que imprimen sus pensamientos, sus opiniones... O sea, debe ser una pareja fuerte", comentó. "Sí, aparte él la incentivó y le dijo 'me parece que vos tenés que empezar a hacer política'", concluyó Pallares. Por ahora, Pagano no brindó ningún testimonio al respecto.